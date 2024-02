Leonardo Menjívar habló sobre su relación con Andrés Carevic y si se marcha con algún sinsabor

Leonardo Menjivar afirma que se va tranquilo y que respeta y entiende la decisión que Alajuelense tomó de prestarlo. (Rafael Pacheco Granados)

Leonardo Menjívar fue uno de los jugadores más buscados en la zona mixta luego del partido entre las selecciones de Costa Rica y el El Salvador, la prensa quería conocer su pensamiento luego de que Alajuelense anunciara su préstamo al Alianza de El Salvador.

Una de las preguntas principales era sobre su relación con el técnico Andrés Carevic y si siente que le dio muy poca oportunidad, como asegura gran parte de la afición rojinegra.

“Yo estaba muy feliz en Liga Deportiva Alajuelense, aquí en Costa Rica, me trataron de la mejor manera, no me puedo quejar de eso, soy un león. Lastimosamente no tenía mucha participación, pero yo respeto eso como jugador, no soy alguien que pone mala cara o algo así, respeto las decisiones técnicas y otras, ahora lo más importante es agarrar un nuevo aire, sumar minutos y confianza.

“Uno como jugador obviamente lo que siempre quiere es jugar, uno se esfuerza en cada entrenamiento y partido. Creo que los minutos que entré lo hice de la mejor manera y más allá de eso, como te digo, en las decisiones técnicas lo respeto, sé que el profe lo hace todo por el bien del equipo, yo comprendo eso”, comentó de forma madura.

A Machito, como le apodan al volante, le consultaron sobre unas declaraciones que hizo a modo de broma a finales de diciembre en las que decía que haría una buena pretemporada “a ver si ahora sí” lo ponía Carevic, situación que el futbolista aprovechó para explicar.

“La verdad es que es un video que se salió de contexto, esa entrevista, los periodistas y las redes sociales la cortaron para que solo se viera eso. Yo antes había hablado del profe, bien de él y de su trabajo, pero solo cortaron esa parte, que ni fue tan así como lo dicen.

“Es una frase que sacaron de contexto, yo tengo mucho respeto a la institución y hacia el profe, soy alguien que siempre respeta a los demás y más a los profesionales, así como lo es el profe. Lo de ese video no tiene nada que ver sobre el porqué no estaba jugando, más decisiones técnicas y futbolísticas”, explicó.

Menjívar se despidió mandando un mensaje a la afición manuda que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, pues espera verlos de nuevo.

“Les agradezco mucho por todo el apoyo que me brindaron, siempre me sentí muy feliz porque me apoyaban, me querían, les mando un fuerte abrazo y que sepan que en cinco meses nos vamos a volver a ver”, finalizó.