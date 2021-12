Leonardo Vargas a Ángel Catalina “Para mí, actuar así es ser desleal”

Cartaginés está haciendo un esfuerzo para mantener en su planilla a Ryan Bolaños. (Rafael Pacheco Granados)

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, fue duro, directo y sincero sobre la manera cómo en el Saprissa se quieren llevar a Ryan Bolaños cuando ya tenía un acuerdo para seguir con los brumosos.

Don Leo dijo a La Teja que no se vale que un equipo solo porque su gerente no hizo su trabajo a tiempo, venga a buscar desestabilizar a otros a dos semanas de que arranque el Clausura 2022.

-¿Cuál es la molestia con el caso de Ryan Bolaños?

Que él ha hecho la pretemporada con nosotros, solo estamos esperando que se den los papeles para la renovación de parte del representante. Creo que hay un manejo y falta de sinceridad en el tema, pero igual, Ryan no nos ha dicho que va a dejar el club, más bien todo lo contrario.

Uno deseara que la situación fuera más transparente, que no se maneje todo a través de un representante, pero al final esto es por el manejo de algunos gerentes deportivos y alguna gente que con ese cuentito que “esto es fútbol” pueden hacer cosas que aunque no se vean bien, hay que aceptarlas, no me parece la forma como lo están manejando porque nos están perjudicando.

.¿De qué manera los están perjudicando?

Si ellos querían al jugador le hubieran hablado hace seis meses porque se le vencía el contrato, hubieran ido por él con fuerza y no pasa nada, Saprissa que es el equipo que quiere a Ryan, decidió meterse en el camino, es un equipo que tiene fortaleza económica para hacerlo con más tiempo y no esperarse a que un equipo planifique su pretemporada y al final lo perjudiques llevándose a un jugador solo porque tienes buena relación con el representante (Joaquim Batica).

Para mí actuar así, es ser desleal, al final esos son los grandes gerentes deportivos que tenemos en el país y que le achacan al Cartaginés que porqué nos lo tiene, pero para comportarse así, prefiero no ser gerente deportivo.

Para Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, no se vale la manera cómo se está comportando el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Catalina tuvo seis meses para firmarlo y no lo hizo, pero por la necesidad, por no hacer su trabajo perjudica a otro equipo” — Leonardo Vargas

¿Ustedes ya se habían puesto de acuerdo con Ryan?

Nosotros hablamos con tiempo con Ryan para su renovación, obviamente no podemos obligarlo a que firme, él nos dijo que quería, nos dimos la mano y le dimos lo que nos pidió para continuar, vimos que era justo, que estaba bien y podíamos hacer el esfuerzo para retenerlo como lo hicimos por Allen Guevara, Jeikel Venegas, por Daniel Chacón y Ronaldo Araya.

Lo que pasa con Ryan es que su representante no mandaba unos documentos, ayer en la mañana su secretaria nos llamó para enviarlos y ahora sale esto, no entendemos muy bien lo que está pasando. Si por lo menos este señor o alguien de Saprissa nos llama y nos dice cómo es la situación, que tienen necesidad y van a ir por el hombre, algo más elegante, la gente tiene que saber cómo manejan esto.

Saprissa es un equipo que puede pujar hasta por jugadores con contrato, ¿le parece que se esperaron hasta que se le venciera el vínculo para llevárselo gratis y sin joderse mucho?

(Ángel) Catalina tuvo seis meses para firmarlo y punto, ya lo pudo haber hecho, pero no te podés esperar, no hacer nada, no ir por el jugador, no visualizarlo y entonces en la necesidad que tenés porque no hiciste tu trabajo a tiempo vas y perjudicás a otro equipo así no más. Así lo veo yo, tal vez haya que darle una cajita blanca a Leonardo Vargas, pero así veo las cosas.

Leonardo Vargas le mandó un recadito bien fuerte a Ángel Catalina, gerente de Saprissa. Foto: Cortesía Saprissa

¿A usted el sinsabor que le queda es que siempre espera que a como se comporta, las otras personas lo hagan igual?

Sí, sí, exacto, yo no soy un santo, yo he trabajado toda mi vida y he hecho negocios toda mi vida, en algunas ocasiones fui un poco más agresivo de lo que debí y he fallado, pero yo no hago negocios tratando de perjudicar a otros, ni le tomo ventaja a otras empresas solo porque puedo.

En la mañana daba un par de entrevistas y hablaba de esto y me decían, ‘es que así es el fútbol’, entonces diay, el fútbol permite un montón de cosas que no están bien y que el periodismo no expone o no quiere exponer.

-¿Cree usted que si el que hiciera esa movida no fuera el gerente del Saprissa, lo justificarían tanto, que por ser esa camisa se miden más?

La prensa en este país se mueve a favor de Saprissa y Alajuela y punto, es la verdad. Ellos viven de eso, son los que les dan mejores audiencias, uno eso lo entiende, pero deberían al menos ser un poquito más objetivos y valorar que las cosas no se hacen bien así y tapándolos no se gana nada. A Ryan nosotros todavía lo estamos esperando y tenemos la confianza que va a firmar con nosotros.

¿Usted siente que mediante el agente es que Saprissa se quiere llevar al jugador? ¿Para Catalina es más fácil hablar con un agente que con usted?

Así lo creo, se sabe la relación de muchos años que tiene Batica con Saprissa y posiblemente si piensa mover a Ryan afuera quiera favorecer al Saprissa en alguna situación. Yo igual no le veo nada de malo, es la manera como trabaja y se comporta él, pero uno entiende que las cosas no deben ser así.

Joaquim Batica es el agente de jugadores saprissistas como Julen Cordero. Fotografía: Cortesía

¿Lo que está sucediendo con Ryan le recuerda a lo que pasó con Marcel hace un año?

Se parece en el tiempo, pero las situaciones son diferentes, porque lo de Marcel era una cosa que si llegaba un equipo y ponía la plata se llevaba al jugador y así se dio, nosotros sabíamos que él se podía ir en cualquier momento.

Acá es un jugador con el que contamos y a dos semanas de empezar el torneo nos lo quitan solo porque sí, luego que ya planificamos el equipo con él, que posiblemente sería titular y una pieza importante para nosotros.