Leonardo Vargas cuenta la verdad sobre la vez que Paulo Wanchope “dejó botado” al Cartaginés

Don Leonardo Vargas salió a defender a Paulo Wanchope de los ataques de los aficionados por su contratación. (Rafael Pacheco Granados)

Luego que el Cartaginés presentó este miércoles a Paulo César Wanchope como su nuevo técnico, las redes sociales del club estallaron con comentarios negativos hacia la contratación, la afición está chiva.

Los brumosos cuestionan que en setiembre del 2018, Chope “dejó botado” al equipo para irse a dirigir al Herediano, situación que muchos fiebres le resienten al entrenador y por eso no lo querían de vuelta.

Dicen que en cada historia hay dos versiones y ante ese cuestionamiento, Leonardo Vargas, dueño y presidente blanquiazul, afirmó que es una versión de la que se ha hablado mucho, pero que no es cierta.

En conferencia de prensa a Paulo le preguntaron por este hecho y antes de dejarlo contestar, don Leo tomó el micrófono y dijo que las cosas en realidad no son como tantos dicen.

“Esta situación de las redes sociales y de la afición con Paulo es una cuestión que es equivocada, errada. Yo llegué al Cartaginés hace cuatro años, Paulo tenía pocos días, menos de 15 de haber salido del club y yo investigué porque él dejaba la institución.

“Yo he sido un fiel seguidor de la carrera de Paulo y me agradó mucho cuando supe de la noticia de su llegada al Cartaginés (la primera vez), me puse muy contento de la decisión que había tomado la junta directiva”, dijo.

Paulo César Wanchope: “Es un honor venir al campeon nacional”

Vargas afirma que hay una nube sobre la salida de Chope de la Vieja Metrópoli que él quiere quitar y por eso explicó las cosas.

“Es una situación injusta para él y no fue así (que dejó botado el equipo), él no quería dejar la institución, sino fue una situación que se dio por la situación económica difícil que vivía el club y en ese momento deshacerse de la figura de Paulo, aunque suene feo, era una solución económica a eso.

“No fue una decisión suya, ni era que quería irse para a otro lado, en ese momento Herediano le dio chance de formar parte de ese equipo y asumir deudas que el Cartaginés tenía en ese momento, esa fue la situación. Paulo fue una persona que el tiempo que estuvo acá demostró capacidad y compromiso. No es lo que se piensa, que dejó botado al club, para nada, eso no sucedió”, comentó.

Don Leo dijo que la propuesta salió de parte de los florenses y que la directiva blanquiazul aceptó por que era una “tabla de salvación”

Paulo Wanchope buscará devolver con resultados, la confianza de los aficionados. (Rafael Pacheco Granados)

“Creo que por ahí debemos cerrar un poco el tema y esperar el trabajo futuro de Paulo, hoy todavía tenemos secuelas positivas del trabajo que hizo en ese tiempo , tres, cuatro jugadores que trajo, en cuenta Marcel, ya (Daniel) Chacón se fue, pero sus primeros pasos en el Cartaginés fueron con Paulo. Para mí siempre representó una opción muy importante para traerlo”, explicó para cerrar el tema.

Nueva historia

Por su parte, Paulo detalló que a veces dar explicaciones en ciertos momentos es complicado por la efervescencia de la gente, pero que ahora es otra historia y viene con grandes planes.

“Estoy ilusionado de estar en el proyecto. Lo veo como un gran reto de competir y de aportar a la institución. Este es un proyecto integral, se quiere reestructurar las divisiones menores, se tiene una visión más amplia para estar más comprometido con la comunidad y los jóvenes. Acá tengo muy buenos amigos, sentí esa química y todo esto me hizo dar el paso.

“Tengo mucha ilusión. Uno desde afuera ve estabilidad en la planilla, que era algo que no pasaba antes y es un buen indicio de que hay orden, planificación y una estructura. No es una casualidad que se ganara el campeonato y que se tirara abajo esa racha de 81 años. Se han dado pasos muy buenos, vi el comedor y el gimnasio nuevo, que son detalles que hacen mucha diferencia”, añadió Chope.

Más allá de cualquier explicación, serán los resultados lo que determinen si Paulo puede echarse a la bolsa a los aficionados blanquiazules, eso está por delante de todo.