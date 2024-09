Leonardo Vargas dijo lo pocos se atreven a decir del arbitraje y del VAR

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, le expresó a La Teja que no es aceptable que el Tribunal Disciplinario imponga multas de un millón de colones por opinar sobre el arbitraje o el VAR.

Leonardo Vargas cree que una multa de un millón de colones es muy fuerte. (Rafael Pacheco Granados)

Vargas hizo referencia a la sanción que recibió Johan Salas, presidente de Santa Ana, quien fue multado con un millón de colones por expresar su desacuerdo con algunas decisiones tomadas durante el partido entre Guanacasteca y Santa Ana.

En el primer tiempo, el VAR intervino en dos ocasiones, anulando dos goles a Santa Ana por fuera de juego. Ambas decisiones fueron difíciles de interpretar, y a simple vista, parecían goles legítimos.

Salas expresó: “La molestia sería de cualquier equipo. Si usted ve el VAR, son dos goles, pero en el codazo que le dan a Condega, ¿no hay VAR para verlo? ¿Ahí no hay VAR entonces?”, comentó, entre otras cosas.

LEA MÁS: Herediano vs Liberia: ¿A qué hora y dónde verlo?

Vargas también considera que su equipo ha sido afectado por decisiones del VAR y cree que es increíble que no puedan expresar sus opiniones.

“La multa es para callar bocas por decir lo que uno siente, y en el fútbol eso no debería suceder. Si se habla de la Unafut, son 500 mil colones; del VAR, 500 mil o un millón de colones. A mí me parece que la polémica es buena, sea en la victoria o en la derrota, uno debe poder expresarse, decir: ‘Esto no me gustó, me perjudicó’. Eso es un sentimiento”, afirmó Vargas.

El presidente del Cartaginés mencionó que su equipo fue perjudicado por la anulación de un gol de Dylan Flores en el partido contra Sporting, aunque finalmente ganaron 1-0.

“El domingo nos anulan un gol porque la bola le pega en el hombro a Dylan y el árbitro ni siquiera fue a ver la jugada. Desde la oficina le dijeron que lo anule, y lo hizo sin revisar. No puede ser que uno no pueda manifestarse”, expresó Vargas.

Cuando se le consultó si era apropiado que en un partido se jueguen sesenta minutos sin VAR y luego media hora con VAR, como sucedió en el encuentro entre Puntarenas y Alajuelense, Vargas suavizó su crítica.

“No está bien, pero ahí entiendo. La tecnología nos cuesta a todos un poquito. Es como cuando tenemos un teléfono nuevo, nos cuesta acostumbrarnos. Lo que no entiendo es la decisión, ¿quién decide? Me pregunto, ¿cómo alguien puede decirle al árbitro que ni se fije, que fue mano, y el árbitro, que es la máxima autoridad, ni siquiera revisa? ”, explicó Vargas.

Con la tecnología del VAR cada vez más presente en el fútbol costarricense, queda claro que, aunque contribuye a la justicia en el juego, también abre debates que deben ser atendidos para mantener la transparencia y la confianza tanto de equipos como de aficionados