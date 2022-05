Leonardo Vargas explotó contra el cuerpo técnico del Cartaginés que “ni fu ni fa”

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés se mostró furioso por la derrota de los brumosos ante Jicaral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, explotó luego de la derrota de los blanquiazules 4-3 en Jicaral.

El dirigente brumoso dio fuertes declaraciones a Radio Cartago 850 AM y reflejó su malestar con el trabajo del entrenador Géiner Segura y del cuerpo técnico blanquiazul.

“Estoy molesto, triste, decepcionado, pero molesto y decepcionado conmigo mismo por no tomar decisiones a tiempo. Vi un equipo mal planteado”, afirmó don Leo a Radio Cartago.

Vargas destacó que es hora de tomar decisiones en pro del equipo.

“Viene un mes de parón del campeonato y vendrán decisiones. No podemos seguir en este sube y baja. No puede ser que un partido te metan cuatro, el otro cuatro, el otro cuatro. No puede ser que sigan con lo mismo. Algo hay que hacer diferente”, afirmó.

“¿Podría haber cambio?”, preguntó Ramón Marrero de Radio Cartago 850 AM.

“Vamos a analizarlo, vamos a pensarlo. Son cinco partidos que jugamos afuera y cuatro goleadas. No fue que perdimos peleando”, añadió.

“¿Quién es el responsable?”, repreguntó el comunicador, a lo que Vargas respondió: “El cuerpo técnico, un cuerpo técnico que ni fu ni fa. No nos va a alcanzar. Probablemente Heredia nos va a meter cuatro. Tendríamos que meterle cuatro en casa. No puede ser. Créame que vamos a tomar una decisión”, declaró.