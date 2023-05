Leonardo Vargas hijo rompe el silencio ante la salida de Luis Ronaldo Araya

El gerente general del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, expresó que ningún jugador está por encima de la institución y que lo más importante de la gestión es siempre buscar el beneficio del club.

Vargas contestó una consulta de La Teja sobre la extraña salida de Luis Ronaldo Araya del club, jugador al que le quedaba un año de contrato, es de riñón blanquiazul y uno de los hombres más regulares en la formación del Cartaginés de los últimos torneos.

Luis Ronaldo Araya quería irse de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo que le puedo decir ahorita es que nosotros estamos tranquilos, sabemos la negociación que hicimos, sabemos obviamente que siempre vamos a proteger los intereses del club y que no hay ningún jugador que esté por encima del Cartaginés”, expresó.

Este martes Cartaginés anunció la salida de Araya y minutos después, el archirrival del equipo brumoso, Herediano, lo presentó como nuevo fichaje.

De forma extraoficial se dice que hubo una negociación de Araya por dos futbolistas rojiamarillos, uno es Josimar Méndez, quien ya anunció que llega al cuadro de la Vieja Metrópoli, el otro sería Douglas López, mundialista de Qatar 2022.

Se le consultó sobre esa negociación, si pensaba que era un buen trato para los brumosos, si salieron ganando o perdiendo.

“Vamos a esperar a que se dé todo lo que tiene que darse y en ese momento pues ya podríamos dar la información que tengamos que dar”.

La salida de Ronaldo se dio en buenos términos aunque el jugador dijo a teletica.com que quería salir del cuadro brumoso.

“Yo tenía el deseo de salir, tenía ganas de salir del club, no por razones que se han hablado por ahí. Primero tenía una mejor oferta y ya había tomado la decisión de que si salía algo bueno para mí y para Cartaginés, lo iba a tomar.

Josimar Méndez pasa del Herediano al Cartaginés.

“He recibido insultos de la gente y también hay personas que me han agradecido por el tiempo que estuve en el equipo, tampoco me voy a echar a morir por lo que dice la gente.

“Me preocupo por darle alimento a mi hijo y a mi esposa. Sobre si me fui como un ídolo, eso también me tiene sin cuidado, logré una hazaña que hace 82 años no se lograba, me puse muy contento porque quedé en la historia del club”, aseguró Luis Ronaldo.