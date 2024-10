Leonardo Vargas lanza una dura advertencia en contra del técnico Claudio Vivas

El vicepresidente del Comité Director de la Fedefutbol, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, dio una fuerte declaración en contra del entrenador de la Selección Nacional, Claudio Vivas.

Leonardo Vargas no se anduvo por las ramas con Claudio Vivas. (Rafael Pacheco Granados)

Vargas expresó que no le gusta ni un poquito la labor que ha hecho el argentino, ni como director deportivo, ni como entrenador de la Tricolor, y expresó abiertamente, que el cargo de él está en juego en los dos partidos que se avecinan ante Panamá, el 14 y el 18 de noviembre, por los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“En dos partidos se juega el puesto. Creo que si fracasa, sería un motivo para que no continúe, lo digo a nivel personal y, si no, también debería entrar en evaluación, es ver lo que ha pasado en los dos años, es un tema que tenemos en diciembre, es un buen profesional, pero no me ha convencido su trabajo”, manifestó Vargas.

Claudio Vivas no ha convencido a Leo Vargas. (Albert Mar)

Vivas además de ser entrenador, es el director deportivo de la Federación, y se dice en corrillos que si pasa la serie contra Panamá, quedaría como técnico oficial y se buscaría un director deportivo. Pero, con lo que dice Vargas, las cosas podría tener otro final. Eso sí, don Leo dijo que la mayoría de sus compañeros del Ejecutivo no piensan como él