Deportes

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, sufre una pérdida a minutos del juego contra Guadalupe FC

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés sufre una pérdida sensible a minutos del juego contra Guadalupe FC

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, sufrió una pérdida sensible, previo al debut del cuadro brumoso en el torneo de Clausura 2026.

En las redes sociales del club, la institución lamentó el fallecimiento de uno de los tíos de Vargas, a quien describieron como un fiel seguidor del equipo de la Vieja Metrópoli.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés sufre una pérdida sensible, a minutos de enfrentar a Guadalupe. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El fallecimiento del tío de Leonardo Vargas

Así informó Cartago de la muerte de don Álvaro.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Álvaro Vargas Aguilar; tío de nuestro presidente Leonardo Vargas Monge y fiel seguidor de nuestra institución.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, mencionó.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a don Leo y toda su familia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Leonardo VargasCartaginésÁlvaro AguilarGuadalupe FC
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.