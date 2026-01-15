Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, sufre una pérdida a minutos del juego contra Guadalupe FC

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, sufrió una pérdida sensible, previo al debut del cuadro brumoso en el torneo de Clausura 2026.

En las redes sociales del club, la institución lamentó el fallecimiento de uno de los tíos de Vargas, a quien describieron como un fiel seguidor del equipo de la Vieja Metrópoli.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés sufre una pérdida sensible, a minutos de enfrentar a Guadalupe. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El fallecimiento del tío de Leonardo Vargas

Así informó Cartago de la muerte de don Álvaro.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Álvaro Vargas Aguilar; tío de nuestro presidente Leonardo Vargas Monge y fiel seguidor de nuestra institución.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, mencionó.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a don Leo y toda su familia.