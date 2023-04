Leonardo Vargas: “Si no se pudo jugar hoy, no sé si se podría jugar mañana”

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés reconoció que hay gente que la tiene en contra del Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Cartaginés Leonardo Vargas siente que en la Fedefútbol y en la Unafut están en contra del club brumoso.

“El tema que nos compete hoy es de la Federación, en estos años he sentido que lo que pasa en la Federación pasa en la Unafut”, afirmó en Deportivas Columbia.

El dirigente brumoso siente que las autoridades no están tomándose con la seriedad del caso la situación del cuadro blanquiazul.

“Lo que pasa es que doña Vicky (Ross, presidenta de la Unafut) no dijo nada, solo decía que tiene que revisar, no quedó clara la posición de la Unafut con respecto a esto”, comentó.

Los medios le consultaron qué habría diferente de jugar el domingo, a las 4 de la tarde, si la iluminación del estadio Rafael Bolaños no está en regla.

“Si no se pudo jugar hoy (sábado), no sé si se podría jugar mañana (domingo), a menos de que pase algo mañana temprano o en la noche de hoy, pero creo que no se podría jugar acá. No hay una respuesta del por qué mañana sí se podría utilizar la iluminación, porque cuando jugamos en Cartago a las 4 de la tarde, a las 5 p.m. hay que encender la iluminación”, expresó.

“¿La gente no entiende lo que se juega el Cartaginés?”, le consultaron a Vargas.

“La gente entiende muy bien lo que se juega el Cartaginés, hay personas que sí entienden bien lo que se juega”; manifestó.

El dirigente habló sobre las posibles medidas que tomarían en el cuadro de la Vieja Metrópoli.

“Ya documentamos para ver qué podemos hacer, lo estamos viendo con la gente allegada al club, el juego entre Grecia y Cartaginés no se puede jugar en esta cancha, no solo por el tema de iluminación, la cancha no es apta, la seguridad de los jugadores y de los árbitros está en riesgo”, dijo.