Leonas de Alajuelense son sinónimo de show y encantan a sus seguidores

Alajuelense femenino le arranca sonrisas hasta a los rivales con la calidad de su juego. (Jose Cordero)

Si usted es de las personas que todavía tienen dudas con el fútbol femenino, de su nivel, espectáculo e intensidad, siéntese a ver a Alajuelense y el show que ofrece en la cancha. Es muy posible que luego de eso cambie de opinión.

Las bicampeonas nacionales, de la mano de Wílmer López, están camino a ser un equipo de época, lo que hacen en un terreno de juego no lo disfruta solo su afición, sino cualquier persona que se tira sus mejengas.

Las leonas tienen una combinación de talento, orgullo, garra, amor por los colores... En fin, todo lo que cualquier fiebre al fútbol quisiera ver en su equipo. Algo que es destacado por los seguidores rojinegros, quienes se deshacen en elogios en redes sociales.

“Equipo que gana, gusta, corre, mete pierna, remonta, no se arruga ante los rivales más pintados, muy bien dirigido, se nota a leguas la mano del Pato. Bien muchachas, felicidades por ese amor al escudo”, escribió el aficionado Rafael Sanabria luego del triunfo de este miércoles 5-1 ante Herediano.

Esa opinión va por una línea parecida a la de periodistas que ven los juegos de las leonas cada semana, quienes están de acuerdo en que las erizas muestran un nivel difícil de igualar por sus rivales en Tiquicia.

Juan Carlos Solano narra fútbol femenino en TD Más y por eso conoce muy bien de lo que estamos hablando.

“El equipo está muy bien estructurado en todas sus líneas, además que tiene jugadoras muy sobresalientes, en defensa, laterales, además está Shirley Cruz que es demasiada calidad. Los refuerzos extranjeros son muy buenos, las panameñas Kenia Rangel y Natalia Mills son muy desequilibrantes y también se dio la incorporación de Mia Corbin que viene de ser compañera de Shirley en Estados Unidos”, opinó.

El narrador está esperando el duelo del sábado entre Alajuelense y Sporting para ver si será otro show de las manudas o finalmente un equipo podrá competirle. En este torneo, las leonas han ganado todos sus partidos por goleada. 5-0 a Pérez Zeledón, 4-1 a Saprissa, 3-0 a Pococí y 5-1 al Team.

Juan Carlos Solano sí ve un nivel muy dispar entre Alajuelense y el resto de equipos a nivel femenino. (Rafael Pacheco Granados)

“Este juego del sábado puede marcar mucho, para ver si Sporting realmente tiene con qué pelearle a Alajuelense y, si no lo consigue, le voy a ser sincero, veo muy difícil que en Costa Rica haya un equipo que pueda comparársele, porque en Alajuelense sí se tomaron muy en serio el construir un equipo muy sólido y los demás se han venido quedando, como Saprissa, que era el equipo llamado a ser fuerte y hoy sinceramente no lo es. Si Sporting no puede, creo que nadie podrá”, agregó.

Otro narrador del mismo canal, que se tira muchas mejengas de las bicampeonas, es Pablo Segura, quien apunta que hasta en el torneo de copa en enero, sin seleccionadas, seguían demostrando su poder.

“El hecho que llegaran buenos refuerzos y el regreso de Shirley, le da a la Liga un nivel mucho mayor. Reforzó todas sus líneas y eso se ve reflejado en el nivel que tiene ahorita en el campeonato nacional. La Liga muestra un fútbol ofensivo, de toque de balón, de llegada, es alegre, divertido, realmente gusta y siento que quienes se sienten a ver un partido de ellas disfrutarán mucho.

“Ahora creo que el nivel del fútbol femenino viene creciendo y no solo Alajuelense, sino de otros equipos como Sporting, que se reforzó bastante y lo viene haciendo muy bien, lo que nos da a entender que las instituciones se han preocupado de que el fútbol femenino siga creciendo y vaya en aumento”, detalló.

Por su parte, Adrián Méndez, quien también narra a las leonas en ocasiones, cree que verlas es todo un show

“Sí lo es, claro, definitivamente es un equipo muy completo bien armado y tiene claro a lo que juega. Hay un conjunto y unión de grupo que se nota en sus partidos. Sí me parece que está muy por encima de sus rivales, Liga Deportiva Alajuelense como club le ha dado su lugar al proyecto y eso es bueno para el fútbol femenino nacional”, opinó.

“Ir a ver un partido de las leonas es ir a ver un espectáculo de fútbol, así es el nivel”. — Adriana Hernández, periodista

Afición goza

La afición de Alajuelense se ha volcado a apoyar a las leonas de la misma manera que lo hace con el equipo masculino. (Jose Cordero)

Adriana Hernández es la periodista en cancha que cubre las mejengas de fútbol femenino en TD Más y ha sido testigo de la forma en que la afición manuda se ha volcado al estadio a apoyar a las suyas.

Para ella, este es un detalle que también tiene altamente motivado a un equipo que, además de que le sobra calidad, es notoria la química con sus seguidores, que se saben de memoria el nombre de todas.

“Ir a ver un partido de las leonas es ir a ver un espectáculo de fútbol, así es el nivel. Entonces claro que cualquier liguista sacaría el tiempo para ir el partido, más allá si es local o no, algo que era impensado hace unos dos años.

“Las entradas, además, son accesibles, creo que también la administración de la Liga ha jugado un papel muy importante en el llamado a la afición para ir a apoyar. Sacan camisetas con sus nombres, patrocinadores, no es solamente lo que hacen en el terreno, todo eso suma para que el equipo se vea de esta manera”, destacó.

Este miércoles, ante el Team, había más de tres mil personas en el Morera Soto. Adri nos contó que se sentía de manera clarísima el apoyo de la gente hasta en los cambios entre jugadoras o gritando ole en algunas jugadas.