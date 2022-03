“Leonas”, el documental que mostrará la historia de Shirley Cruz que muy pocos conocen (video)

Shirley Cruz cuenta que disfrutó mucho la grabación del documental 'Leonas', pues sus papás vivieron una faceta distinta y ella pudo mostrar a Pavas. (Prensa Alajuelense)

De Shirley Cruz todo el país conoce su amplísimo historial en el fútbol femenino, sus seis campeonatos de liga en Francia, dos Champions League, que fue mundialista con Costa Rica en el 2015 y que es la piedra angular del proyecto femenino de Alajuelense.

Sin duda alguna es un nombre muy familiar en el ambiente nacional y es posiblemente la jugadora más importante de la historia en Tiquicia, pero detrás de todos esos grandes logros, hay una mujer que pocos conocen en su versión más íntima, esa que ella ha sido muy celosa en resguardar.

En “Leonas”, el documental sobre la vida e historia de diez miembros del equipo femenino de la Liga (jugadoras, la asistente técnica y la encargada de ligas menores), la capitana se animó a abrir el libro de su vida y a contar la historia que muy pocos conocen sobre ella.

Abrirse de esta manera, en un proyecto que ilustra los esfuerzos y las luchas de las futbolistas, fue lo que la convenció y por lo que hasta animó a sus papás a ser parte.

“Estamos hablando que es mi primera experiencia exponiéndome a nivel general, a nivel de cine, y fue una experiencia muy bonita, porque no es solo mi historia, sino la de diez personas que han hecho muchos sacrificios en todo el desarrollo de su carrera para estar donde estamos. Las historias están muy buenas y además llaman mucho a la reflexión”, comentó Cruz a La Teja.

El proyecto fue presentando este martes y se dio un avance de lo que se verá en pantalla. (Jose Cordero)

El 21 de abril, en Nova Cinemas, será el estreno del documental y se conocerá la historia de cómo una muchacha humilde de Pavas salió a conquistar el mundo de fútbol.

“Yo en eso siempre he sido muy reservada (en hablar de su vida privada) me gusta manejar las cosas solo a nivel familiar, toda mi vida he sido así, pero sí, creo que llegó el momento y es muy importante que la gente también se dé cuenta de las dificultades que uno tiene y de dónde viene.

“Que la gente conozca que yo nunca estuve en una escuelita de fútbol, sino que fue en las mejengas hasta los doce años (con sus hermanos y amigos en Pavas), creo que lo más importante es conocer eso. Cada historia va a marcar un poco a esas personas que hoy en día pueden estar viviendo esa situación”, dijo.

Ver las sencillas calles de Lomas del Río en Pavas, las alamedas estrechas en la que Shirley salía de niña a divertirse con un balón y a unos papás que siempre apoyaron a su hija, es parte de lo que marca esta hermosa historia.

A Cruz la emociona mucho que sus viejitos tengan ese peso en el documental, pues muy pocas veces se han desenvuelto frente a una cámara y se verán, según nos dijo, tal cual son, con toda su autenticidad y sencillez, hablando de uno de sus grandes orgullos.

“Yo no les conté que iban a salir en el cine, pensaban que era un documental normal que iba a salir en las páginas de la Liga, pero ellos no saben que van para cine, eso será lo bonito cuando se den cuenta. Verlos a ellos en ese entorno me hizo mucha gracia, pues ellos no están acostumbrados a esas cosas.

“Yo en su momento tampoco lo estaba y me tocó ir tomando roles. Será muy bonito porque ellos son muy naturales, muy ellos”, dijo.

Otro de los detalles que la ilusiona bastante es visibilizar una zona como Pavas, de la que pueden salir grandes personas, no todo es negativo como muchos estigmatizan.

Hablar abiertamente de su vida es algo que Shirley Cruz hará en el documental. (Jose Cordero)

“Es cuestión que lleguen personas y crean en nosotros. En Pavas hay mucho potencial, a nivel de fútbol y de cualquier deporte, lo que pasa es que no llegan personas a darnos esas oportunidades. Mucho del documental es mostrar y quitar esos estigmas.

“Se verá mucho la zona de Pavas, donde yo crecí, un lugar en el que no todo es malo, la cuestión también es mostrar eso y que nos den la mano, que cualquier persona que venga de un lugar un poco difícil crea en sus sueños y tenga la oportunidad de cumplirlos de diversas formas”, añadió.

Además de la Capi, la serie de diez capítulos, tratará las historias de Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez, Gabriela Aguilar (asistente técnica de Wílmer López), Mercedes Salas (encargada de divisiones menores femeninas), Lixy Rodríguez, Fabiola Villalobos, Marilenis Oporta, Alexandra Pinell y María Paula Arce.

Con todas ellas, el director de la serie, Andrés Bronnimann, se sentó por largo rato para conocer y charlar sobre su vida.

Todas son historias diferentes, con realidades completamente aparte, pero con un detalle en común, mostrar la autenticidad de sus protagonistas tal cual, dejando de lado cualquier prejuicio o estigma, mostrando mujeres reales.