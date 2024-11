Leonel Jiménez recordó cuando Ramón Luis Méndez casi se va a los golpes con un dirigente

Leonel Jiménez no olvida la anécdota que vivió con Ramón Luis Méndez. Foto: Leonel Jiménez

El experimentado periodista Leonel Jiménez recordó que, hace 40 años, el exárbitro Ramón Luis Méndez estuvo a punto de irse a los golpes con un dirigente de la primera división.

El conductor del programa “Sensación Deportiva” contó que Méndez, quien falleció el miércoles anterior luego de luchar contra el cáncer, se molestó al ver que el presidente de Turrialba había cuestionado su trabajo en un juego entre los cartagineses y Alajuelense.

Jiménez conversó con La Teja y compartió la experiencia, que se dio en la soda El Parque, en donde hace años se grababa el espacio. Era la primera vez que se daba un altercado de este tipo entre panelistas.

“Sigifredo Campos, presidente de Turrialba, llegó al programa, estaba muy molesto y atrevido, diciendo que les habían robado el partido el día anterior por culpa del árbitro, y quien dirigió el partido fue Ramón Luis.

“Campos dijo el nombre de Ramón Luis, pero no pronunció su apellido y dijo que hasta que no se trajeran a un árbitro en las bolsas del OIJ, esto no se iba a acabar, era una acusación muy seria, estaba gravemente molesto”, expresó.

Don Leonel añadió que, ese día, el exsilbatero iba pasando cerca de la famosa soda josefina y de repente lo vio llegar, enojadísimo por lo que dijo el dirigente cartago.

“Lo vi entrar por una de las puertas de la soda, se brincó dos mesas se le fue a golpes a este señor. Dichosamente estaban los gemelos Sterling (Danny y Dennis) de Limón y los agarraron para sacarlos, porque no sé qué hubiera pasado si Ramón Luis hubiera avanzado hacia el dirigente.

“Sin embargo, me botaron la consola con la que transmitía el programa, el teléfono, me reventaron el cable y me dejaron fuera del aire. Fue muy fuerte y en cuestión de unos 10 minutos estaban varios periodistas, de todos los medios y el alboroto duró por varios días”, dijo.

El exárbitro Ramón Luis Méndez falleció el miércoles anterior, a los 68 años. Albert Marín. (Albert Marín)

Activo

El comunicador comentó que, en ese entonces, Ramón Luis era un árbitro muy activo y luego del incidente tuvo que dar cuentas por lo que ocurrió durante el partido entre los turrialbeños y los manudos.

“Luego de eso, tuvo que acudir ante la Comisión de Arbitraje porque se exponía a una sanción de 4 años (por los supuestos errores en ese partido). En una reunión, llegó Ramón Luis con el dirigente turrialbeño y hubo un cara a cara.

“En ese momento, Sigifredo dijo que él era el culpable, responsable de lo que pasó y sacó la chequera para cancelar 35 mil colones, una multa que tenía que pagar Méndez, era mucha plata y la Comisión le levantó la sanción.

“Méndez siempre me agradeció porque dice que gracias a lo ocurrido se salvó de ser sancionado, lo iban a castigar por 4 años y por medio de este incidente evitó ser castigado”, añadió.