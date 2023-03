¿Leonel Moreira debe ser el titular indiscutible en Alajuelense? Periodistas nos dan su criterio

Leonel Moreira tuvo una actuación sobresaliente en la serie ante Los Ángeles FC. Foto: Facebook LDA

El plan de alternar a Leonel Moreira y Miguel Ajú en la portería de Alajuelense debería acabar luego de la serie entre los manudos y Los Ángeles FC por la Liga de Campeones de Concacaf, este es el firme criterio de periodistas consultados por La Teja al respecto.

Hasta este momento el argentino se la jugó por este modelo para darle rodaje a sus dos guardametas; sin embargo poner a Osito en los duelos ante los angelinos a pesar de que en teoría no le tocaba por el rol que traía el club es una muestra de que esto podría acabar pronto.

Ante los angelinos el nivel de Moreira fue más que sobresaliente, en el Morera Soto evitó que la Liga cayera goleada de manera más pesada y este miércoles dio un show con tapadas que destacaron a nivel internacional.

Para los comunicadores consultados, llegó el momento que Carevic se la juegue por completo con Leo, quien ha demostrado ser quien está en mejor nivel.

“La serie contra Los Ángeles era la mejor prueba para que Carevic tenga la respuesta que andaba buscando, si seguir rotando o decantarse por uno y si me pregunta a mí puntualmente, Leonel Moreira no debe ser el portero estelar, sino el estelarísimo de la Liga”

“Por la experiencia que tiene, por el rendimiento en cancha, viene en alzada, ya no se le ven aquellos errores que tanto le cuestionaban y más bien le está dando seguridad al equipo, es un líder en el camerino y con base en eso, Moreira es quien debe seguir”, opinó Estefan Monge de Repretel.

Para Federico Calderón, de Tigo Sports, el mismo Carevic mandó un mensaje claro al jugársela con Leo contra Los Ángeles.

“Creo que ya es el momento, me parece que la rotación de porteros fue más por tema de presión de la llegada de Carevic, de que Ajú hizo buenas actuaciones el torneo pasado cuando jugó y que está mucho más por un tema de presión mediática que lo que podría preferir el técnico.

“Para mí Moreira es titular, lo había sido con Carevic, en su primera etapa, lo fue con Marín, con Rudé, con Coito, con todos, creo que Ajú es un muy buen portero, pero le tocará esperar como le ha tocado a muchos. Considero que ya la Liga acabó con esto, y se notó que es así porque los dos partidos más importantes de la temporada los atajó los dos y lo hizo bien, creo que no hay discusión”, dijo Calderón

Miguel Ajú deberá esperar por una oportunidad según la opinión de periodistas nacionales. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Juan Ulloa de Teletica Deportes no solo cree que el tema ya acabó y que Moreira debe ser el estelar, sino que incluso no comparte la idea de la rotación.

“Es que nunca se debió dar una rotación de porteros, es algo que nunca es sano, lo tuvimos con Keylor (Navas) y (Gianluigi) Donnarumma en el París Saint Germain, lo hemos visto a nivel de selección nacional en Costa Rica, no son sanas y más bien creo que Carevic hace rato debió haber definido a su portero titular, todos sabemos quién es, es más por experiencia calidad, quien puede estar en la selección que es Leonel Moreira, a estas alturas del torneo ya debería tener clarito esto.

“La serie ante Los Ángeles es una ratificación de lo Leo ha venido haciendo los últimos años. ¿Con críticas y cuestionamientos? Sí, pero ¿cuál portero no los ha tenido? Esteban Alvarado, Bryan Segura, Aarón Cruz, pero no me cabe duda que el titular debe ser Moreira”, comentó,

Para José Ríos de la página de Yashin Quesada.com, Moreira no solo gana el duelo por sus actuaciones, sino que le parece que el desempeño de Ajú este torneo tampoco han sido tan sólido.

“Claro que eso ya acabó, el portero titular es Leo Moreira, se vio en las últimas actuaciones y creo que Miguel Ajú no logró llegarle al nivel que tiene Leo, para mí ya no hay debate y el ganador es muy claro. Si Carevic sigue con Ajú me sorprendería mucho. Ante Los Ángeles si la Liga llegó a estar viva hasta el minuto 83 fue por Moreira y en sus partidos Ajú siempre recibió goles”, aseguró Ríos.

La decisión queda en manos de Carevic, pero a lo externo el asunto está más que decidido.