Leonel Moreira defiende a Wardy Alfaro: “El que toma las decisiones en la cancha es el portero”

Leonel Moreira cerró la primera fase del torneo de buena manera. Foto: Rafael Pacheco. Leonel Moreira cerró la primera fase del torneo de buena manera. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los motivos de la reciente solidez defensiva de Alajuelense ha sido el repunte del arquero Leonel Moreira en el marco erizo, quien ha ido superando su difícil año en la portería poco a poco. Desde que Albert Rudé es técnico manudo a Leo solo le han anotado dos goles.

Al arquero manudo le ha tocado tener paciencia ante las críticas de la prensa y afición, él fue el primero en reconocer que debía mejorar y con base en eso fue breteando para cerrar de la mejor manera el torneo.

Uno que siempre sale rascando en estos temas es el preparador de arqueros manudo, Wardy Alfaro, a quien Moreira defendió en unos minutos que charló con La Teja.

“Yo lo he dicho muchas veces, el entrenador de porteros nunca tiene la responsabilidad de las decisiones que uno toma en el terreno de juego, él es una ayuda muy importante que te dice qué hacés bien, qué hacés mal, te ayuda a corregir cosas, te entrena y te prepara, pero el que toma las decisiones en la cancha son los porteros”

“Me causa mucha curiosidad siempre que veo que un portero se equivocó, que se diga que es culpa del preparador de porteros. ¿Por qué? Él no está con un micrófono ni con un auricular diciéndole al portero, ‘haga esto, haga lo otro, salga’. La decisión la toma uno y uno es quien debe hacerse responsable de las decisiones en el terreno de juego”

La mejora de Alajuelense en zaga, pasa también por su rendimiento. ¿Qué cambió en Leonel Moreira?

Somos todos, el equipo ha captado bien la idea que trae el cuerpo técnico, yo sigo creyendo en lo mío, trabajando fuerte, todavía no termina el torneo, viene lo más importante y lo más bonito que siempre es el cierre.

Usted fue sincero y reconoció en el pasado que en algún momento no estaba en su mejor nivel, ¿esa reflexión le ayudó a revisar su trabajo y mejorar?

Sí, claro, uno siempre quiere ser el mejor en su posición y si uno no trabaja por eso no lo va a encontrar, siempre he sido franco conmigo, directo, no solo para ser mejor futbolista sino mejor persona.

¿Cómo fue el respaldo de los compañeros y técnico cuando hubo críticas de diversos sectores?

Importante, porque para un portero siempre habrá críticas, pero lo importante es no dejarse llevar por los que no saben qué es ponerse unos guantes. Con las personas que tengo cerca siempre he tenido esa consigna, hacerle caso a las personas que sí saben y alguna vez se pusieron unos guantes.

Lo que digan los que nunca se pusieron unos guantes para mí son comentarios sin importancia, siempre hay que agarrar lo bueno de las críticas para superarse.

¿Cómo se hace para que tantas críticas no lo saquen de concentración?

Usted tiene que analizar qué le sirve y qué no le sirve, qué le puede destruir y qué ayudar, es lo que hago yo, los comentarios destructivos yo los dejo pasar, no es algo a lo que le dé espacio.

La semifinal anterior no salió como Alajuelense esperaba, usted se fue expulsado y quedaron fuera, ¿en lo personal y grupal queda alguna espinita o revancha de por medio?

No es espina, sino que el fútbol es así, un día te hace ganar, al otro te quita, te da muchas cosas. El fútbol es tan incierto que uno tampoco lo entiende, pero lo importante es saber reponerse, dar esa lucha, si uno se esfuerza y hace su trabajo bien las cosas se darán de la mejor manera.