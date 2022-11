Leonel Moreira explicó de qué se agarró en los momentos de críticas más difíciles para reponerse

Leonel Moreira ha sido la figura de Alajuelense en las últimas semanas. (Jose Cordero)

Leonel Moreira fue el gran protagonista de Alajuelense en el duelo de ida ante el Olimpia de Honduras, en la final de la Liga Concacaf, algo que se volvió en una constante en las últimas semanas, pues su nivel creció en grande.

Leo dejó atrás los momentos donde fue muy criticado por prensa y afición debido a un difícil arranque de torneo. En esos momentos, en los que muchos pedían que lo sentarán, en el cuadro rojinegro le dieron la confianza y lo aguantaron.

Para la mejenga de este miércoles, en la vuelta ante los catrachos, el Osito asoma como uno de los protagonistas. Su protagonismo es tal que, incluso atajó un penal el miércoles pasado en Tegucigalpa.

“Yo venía de menos a más, creo que lo importante es que siempre creí en mí, en mis capacidades, mi trabajo, en lo que yo puedo dar a la institución., esa seguridad a los compañeros. Es cierto que no se vio desde el principio, pero somos futbolistas, en cualquier área, cualquiera puede tener inicios malos, porque somos seres humanos.

“Lo importante no es quedarse en ese inicio, sino seguir trascendiendo, creer en la capacidades que tenemos y seguir alzando nuestro nivel y soñar con cosas que lo motiven a uno”, comentó.

Bryan Ruiz: “Quiero llevarme el mejor de los recuerdos de mi último partido oficial”

Moreira además contó que su familia fue fundamental en esos momentos, pues son los que jamás dudan de él.

“Creí en mí, tomé ese camino, me aferré a mi familia, a mi carácter que siempre he tenido, de lucha, de entrega, de no rendirme nunca y gracias a Dios es que se están viendo los réditos”, añadió el meta.

Más allá de cualquier cosa, si entra o no en la lista de Qatar 2022, el meta recuperó la confianza y las condiciones que tanto esperan de él en Alajuelense y sus aficionados.