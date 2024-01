Leonel Moreira no se guardó nada contra el arbitraje tras perder ante el Cartaginés

Leonel Moreira (Carlos González Carballo)

El portero de La Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira, explotó en enojo contra el arbitraje nacional tras perder en casa 0 por 1 ante el Club Sport Cartaginés.

Moreira fue clave con sus intervenciones para el que el marcador no fuera más abultado a favor de los brumosos, pero su buen rendimiento individual no pesó más que el resultado y la molestia contra el arbitraje.

“No puedo entender yo como marcan nueve minutos y lo terminan al minuto seis, faltan cuatro minutos de juego, ¿cómo es eso?, ¿en qué parte del mundo pasa se ve eso?, solo aquí en nuestro país y en nuestros árbitros que uno se queda esperando que mejoren y no se ve eso”, explicó molestó ante los micrófonos de FUTV, sin tocar el tema del supuesto penal a Marcel Hernández ni la devolución de Michael Barrantes hacia él, que el referí no pitó.

El guardameta agregó que a pesar de la molestia tiene claro que no perdieron por eso y que los jugadores están quedando en deuda dentro de la cancha.

“Igual eso no quiere decir que en esos tres minutos y medio, cuatro minutos y medio hubiéramos cambiado la historia del partido. Nosotros sabemos de nuestra responsabilidad dentro del terreno de juego y lo asumimos, yo primero como uno de los líderes”, comentó.

Moreira concluyó asegurando que están trabajando para mejorar, pero que no es lo mismo entrenar con muñecos que enfrentar un equipo real.

“Estamos trabajando, toda la semana, pero aquí jugamos contra otro equipo, no jugamos solos como en el entrenamiento o con muñecos que no se mueven, en cambio, en el partido sí, uno no sabe las decisiones de ellos y contra eso hay que luchar”, finalizó.