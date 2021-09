Leonel Moreira: “Tenemos que rendir y respetar a la afición”

El portero de Alajuelense Leonel Moreira reconoció que el equipo le debe a la afición, luego de quedar eliminados este martes de la Liga Concacaf ante el Guastatoya de Guatemala.

Moreira reconoció que el club cuenta con todas las condiciones para que los resultados sean mejores y que deben despertar.

Marcel Hernández se comió dos goles. John Durán. Marcel Hernández se comió dos goles. John Durán. (JOHN DURAN)

“No hay excusa, hay que verlo, analizarlo y tratar de cambiarlo pero ya, porque con el duro golpe de hoy tenemos que despertar, tenemos que saber que estamos en una institución de mucho prestigio”.

–¿Hubo exceso de confianza?

No, pero hubo lapsos que tuvimos el control y cuando el equipo tiene la oportunidad de meter más goles se debe matar al rival. El partido hubiera sido otro si metemos dos o tres oportunidades que tomamos y si hubiéramos tomado mejores decisiones. Tomamos la responsabilidad de cada una de las cosas que pasan.

– ¿Le parece que los futbolistas están en deuda con el proyecto?

Claro, como no les vamos a deber, si tenemos todo, no nos podemos quejar, tenemos que representar este escudo, es una institución histórica, hay que darle valor. Somos los jugadores los que tenemos que rendir y respetar a la afición y a la institución. Tenemos que mejorar, pero no decirlo, hacerlo.

– ¿La Liga subestimó al Guastatoya?

Por algo pasaron, no le quito merito al Guatastoya, pero hablo de mi equipo que es lo que me compete.

– ¿Cuál es el mensaje a la afición?

Leo Moreira fue muy crítico, dice que están en deuda. Jonh Durán. Leo Moreira fue muy crítico, dice que están en deuda. Jonh Durán. (JOHN DURAN)

Que tenemos una deuda grande con ellos, hasta hoy los partidos han sido de altas y bajas y no se merecen esto, se merecen lo mejor. Somos los primeros en poner el pecho a las balas. No hay margen de error, ahora queda concentrarnos y enfocarnos para ganar el torneo local.