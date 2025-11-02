Liberia vs Alajuelense: la fuerte apuesta del Machillo Ramírez para recuperar el liderato

El juego entre Liberia y Alajuelense marcará el cierre de la jornada 15 del torneo de Apertura 2025.

El encuentro, programado para las 7 de la noche en el estadio Edgardo Baltodano, promete ofrecer grandes emociones, pues los aurinegros necesitan la victoria para recuperar el tercer lugar y aspirar por meterse en las semifinales del campeonato.

En este momento, Alajuelense es segundo con 27 puntos y los liberianos están en el cuarto lugar, con 23 unidades, por lo que una victoria de los liguistas los hace volver al liderato, dejando al Saprissa (29 puntos) en el segundo lugar.

Para lograrlo el Machillo apostó por Joel Campbell desde el arranque.

El juego entre Liberia y Alajuelense será este domingo, a las 7 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La alineación de Alajuelense ante Liberia

Para este partido, el técnico Óscar Ramírez apostará por el siguiente once estelar:

Washington Ortega, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Rashir Parkins, Celso Borges, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí y Joel Campbell.

Además, en la suplencia estará un joven que podría sumar sus primeros minutos en el cuadro rojinegro.

Se trata del delantero Raheen Cuello, jugador panameño de 18 años, de perfil derecho y que tiene 10 meses en LDA.