Liberia vs San Carlos: Unafut toma decisión sobre el juego de este miércoles

Unafut suspendió el juego entre Liberia y San Carlos, debido a las condiciones del clima. Prensa San Carlos. (Prensa de San Carlos)

El juego entre Liberia y San Carlos, que estaba programado para este miércoles a las 8 de la noche, se suspendió nuevamente, debido al empeoramiento de las condiciones del clima.

Hace unos minutos, Unafut informó que se mantiene en constante comunicación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y la institución dio el aval para suspender el encuentro, debido a la evolución del ciclón tropical, que tendrá afectación directa sobre nuestro país.

De momento, se mantienen en pie los siguientes partidos: Guanacasteca vs Puntarenas, Alajuelense vs Herediano y Municipal Liberia vs Saprissa.

“Si la afectación de la emergencia incrementara y las diferentes autoridades nacionales lo solicitaran, Unafut se encuentra en la completa disposición de suspender el campeonato nacional, priorizando la seguridad de los clubes, prensa y aficionados.

“Desde Unafut tenemos una comunicación directa con la CNE y nos mantendremos monitoreando la situación para tomar las decisiones correspondientes. Sin duda, la seguridad es la prioridad en estos momentos”, afirmó Vicki Ross, presidenta de Unafut.

En caso de la reprogramación de los otros encuentros, el órgano rector de la primera división estará informando a través de los canales oficiales.