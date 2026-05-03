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Liberia vs Saprissa: así resolvió Hernán Medford las ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar

El juego entre Liberia y Saprissa dará inicio a las 4 de la tarde

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia recibirá al Deportivo Saprissa, este domingo, a partir de las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Hernán Medford, técnico del equipo saprissista, tenía un gran dilema por resolver, luego de conocerse las ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción y la ausencia de Luis Javier Paradela, por lesión.

En la primera semifinal, Herediano derrotó a Cartaginés, por marcador 1-0 y el ganador de esta serie esperará a quien salga vencedor del enfrentamiento entre aurinegros y saprissistas.

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Liberia recibirá a Saprissa, a partir de las 4 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Alineación de Liberia

Antonny Monreal, José Joaquín Huertas, Christian Reyes, Yeison Molina, Jared Ríos, Tobías Arévalo, John Paul Ruiz, Shawn Johnson, Sebastián Padilla, Erick Torres y Joaquín Alonso Hernández.

Alineación de Saprissa

Abraham Madriz, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Gerald Taylor, Ricardo Blanco, David Guzmán, Jefferson Brenes, Orlando Sinclair y Gerson Torres.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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