Liberia vs Saprissa: esto dice analista arbitral sobre penal que pidieron los morados

Al cierre del primer tiempo del partido entre Liberia y Saprissa se dio una acción que abrió el debate, por la decisión que tomó el árbitro Keylor Herrera.

Los morados reclamaron una mano del defensor aurinegro Christian Reyes, dentro del área. Segundos después llegó el réferi a analizar la jugada y junto con el VAR determinaron que la jugada no era para señalar penal a favor de la S.

El analista Henry Bejarano analizó la decisión de Herrera y esto concluyó el exsilbatero.

Henry Bejarano habló de una acción que encendió la polémica en el juego entre Liberia y Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Análisis de Henry Bejarano

Esto dijo Bejarano:

“No es penal, es una mano natural, cuando el jugador no juega el balón con la mano, no hay movimiento, el balón pega en la mano”, afirmó.

El juego entre Liberia y Saprissa está 1-0, a favor de los guanacastecos, al cierre del primer tiempo.