Líderes del Saprissa respaldan a David Guzmán tras su expulsión

David Guzmán vio la roja al minuto 39 y fue el inicio de la histórica goleada que pegaron los manudos. (Jose Cordero)

La expulsión de David Guzmán, al minuto 39, le dio un giro al planteamiento del Deportivo Saprissa y se puede decir que fue el punto de inflexión en la goleada 3-0 que le propinó Alajuelense en el primer round de la final.

Pese a la infantil acción del Loco, que dejó diezmados a los morados, los líderes del equipo lo respaldaron y esperan, en el juego de vuelta, este domingo a las 6 p. m., darle vuelta a la serie.

El primero que salió al paso de las críticas fue Kendall Waston y le quitó la culpa a Guzmán, pues considera que no perdieron por la roja.

“Yo no la vi, no sé si el árbitro la vio o fue por el apoyo de su cuerpo arbitral, pero este resultado no es culpa de David Guzmán, porque también estamos diez compañeros que estamos atrás y tratamos de hacer lo mejor posible”, agregó la Torre.

Ariel Rodríguez lamentó que su compañero se pierda el próximo juego, pero respaldó al resto del equipo, principalmente al que lo vaya a sustituir.

LEA MÁS: Así justificó Adrián Chinchilla en su informe arbitral la expulsión de David Guzmán

“Realmente fue doloroso perder un jugador como David Guzmán, porque es superimportante en la media cancha, pero también tenemos compañeros que vienen trabajando y haciendo las cosas para hacer el trabajo bien”, afirmó el atacante.

Orlando Sinclair no se quedó atrás en apoyar a David en el duro momento y por eso confía que el que lo sustituya sea figura en la remontada que tienen planeada.

“Sabemos que Guzmán es una pieza clave en nuestro equipo, pero también tenemos otros jugadores que están esperando tener chance, ya es histórico para las finales que aparece un jugador que no ha sido regular y es clave para ganar el título”, concluyó.

Debido a que Guzmán vio la tarjeta roja directa, se perdería mínimo dos encuentros, en caso de que haya gran final, pero habrá que esperar la decisión del comité disciplinario para determinar si le agregarán más mejengas al castigo.