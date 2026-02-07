Lidiar con el cáncer fue más duro que subir el Everest: el desgarrador testimonio de Ligia Madrigal

Ligia Madrigal, la primera costarricense en tocar la cima del Monte Everest reveló cómo tuvo que lidiar contra el cáncer.

La deportista contó en sus redes sociales que tuvo cáncer de piel y mostró algunas imágenes y datos del proceso para curarse de esta enfermedad.

“Si compartir mi historia hace que alguien se revise un lunar o se ponga protector vale la pena”, destacó.

Ligia Madrigal, primera tica en llegar al Monte Everest luchó contra el cáncer de piel.

El mensaje de Ligia Madrigal

Ligia hizo un posteo en sus redes llamando a la reflexión y al auto cuidado.

“Hace unos años me tocó enfrentarme al cáncer de piel. Pensamos que 'no pasa nada', pero sí pasa. Y puede ser mortal.

“Mucha gente cree que solo es la piel, pero el cáncer de piel mata y deja secuelas físicas y emocionales. No duele al inicio y por eso se ignora”; escribió.