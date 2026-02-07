Deportes

Lidiar con el cáncer fue más duro que subir el Everest: el desgarrador testimonio de Ligia Madrigal

Ligia Madrigal contó en sus redes sociales que tuvo cáncer de piel y mostró algunas imágenes y datos del proceso para curarse de esta enfermedad

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Ligia Madrigal, la primera costarricense en tocar la cima del Monte Everest reveló cómo tuvo que lidiar contra el cáncer.

La deportista contó en sus redes sociales que tuvo cáncer de piel y mostró algunas imágenes y datos del proceso para curarse de esta enfermedad.

“Si compartir mi historia hace que alguien se revise un lunar o se ponga protector vale la pena”, destacó.

LEA MÁS: Ligia Madrigal celebró los 50 años del Chirripó de una forma muy especial

Ligia Madrigal, primera tica en llegar al Monte Everest luchó contra el cáncer de piel.
Ligia Madrigal, primera tica en llegar al Monte Everest luchó contra el cáncer de piel. Foto: Instagram Ligia Madrigal. ( Foto: Instagram Ligia Madrigal. /Foto: Instagram Ligia Madrigal.)

El mensaje de Ligia Madrigal

Ligia hizo un posteo en sus redes llamando a la reflexión y al auto cuidado.

“Hace unos años me tocó enfrentarme al cáncer de piel. Pensamos que 'no pasa nada', pero sí pasa. Y puede ser mortal.

“Mucha gente cree que solo es la piel, pero el cáncer de piel mata y deja secuelas físicas y emocionales. No duele al inicio y por eso se ignora”; escribió.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ligia MadrigalMonte EverestCáncer
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.