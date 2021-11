Liga y Herediano en todas las semifinales de las ligas menores; Saprissa solo en una

Alajuelense y Herediano dominan las instancias finales de las categorías menores de la Unafut, en detrimento de Saprissa, equipo que hace algunos años era el que reinaba.

Manudos y florenses están sembrados en las semis de la sub-20 (alto rendimiento), sub-17 y sub-15, incluso, en una chocan entre sí (sub-17), mientras que los morados solo lograron llevar al equipo de menores de 15 años a esas instancias.

Alonso Maroto es producto del CAR. Tiene tres años de vivir allí. Es originario de Liberia. LDA Alonso Maroto es producto del CAR. Tiene tres años de vivir allí. Es originario de Liberia. LDA (Prensa Alajuelense)

San Carlos tiene a dos de sus equipos en esas llaves, mientras que con una presencia están Saprissa, Cartaginés, Pérez Zeledón y Santos.

Recordemos que solo esas tres divisiones tuvieron competencia esta vez, pues las inferiores aún están detenidas por el tema de la pandemia.

Luis Torres, exentrenador de ligas menores y quien trabajó con Saprissa en la época en la que el Monstruo arrasaba con todo, explicó qué es lo que está pasando en Tibás.

“Hay una filosofía en el club que dice que lo importante en estas divisiones no es ganar campeonatos, es formar jugadores”, explicó.

Ese principio, según Torres, ha llevado a Saprissa a perder la hegemonía.

Mathew Bolaños de Saprissa también ha tenido participación en la primera. Foto: Prensa Saprissa

“Parte de la formación de un futbolista a esas edades es inculcarles que se debe ser el mejor porque en la competencia es lo que está vigente, es lo que importa y están buscando la posibilidad de llegar a primera”, dijo.

Torres explicó por qué es tan importante formar mentes ganadoras desde pequeños.

“Es una forma de crear en ellos una ilusión, inculcar que siempre deben dar el máximo esfuerzo. Pero me han dicho que en Saprissa el tema de ser campeón en estas categorías no es relevante. Cuando trabajé en Saprissa, del 1991 al 2003, era una obligación. Hasta me podían despedir”, añadió.

Edson Soto, otro gran formador de ligas menores, explicó que en los últimos años Saprissa cambió su estructura deportiva de ligas menores.

“Cuando vino (Jorge) Vergara, yo estaba, se cambió la metodología y era un equipo que ganaba todo y las visorías que se hacían, hacían posible que tuviéramos los mejores jugadores. Ahora, otros hacen eso, Saprissa tiene años de no tener una buena estructura”, considera.

Sin embargo, explicó qué este año el Sapri decidió adelantar las categorías, algo que podría ser bueno a futuro.

“La sub-20 de Saprissa está jugando en segunda división con Uruguay, entonces, al torneo de alto rendimiento (sub-20) le están haciendo frente con la sub-17 y al sub-17 con jugadores de quince años”, manifestó.

CAR

Mauricio “Chunche” Montero, quien estuvo muchos años como entrenador de ligas menores de Alajuelense, expresó que el CAR fue fundamental para que se volcara la tortilla.

“Ha venido a ayudar digamos que con la estructura, en que las cosas salgan bien, porque se pueden hacer visorías en las diferentes regiones y traer a los muchachos al CAR. Antes no había dónde”, dice el Chunche.

Herediano Jewison Bennette de Herediano brilla hasta con la Sele. Herediano

Además, para Mauricio no se trata solo del edificio como tal, sino de lo que puede hacer el equipo con todo lo que lo rodea.

“Hay canchas naturales que hacen que los futoblistas jueguen más rápido, tengan más dinámica, se muevan más, se paren, la toquen a uno o dos toques y los españoles han venido con una muy buena metodología”, mencionó Montero.

“Eso hace que muchos jugadores que eran de Saprissa pasen a Alajuelense, como Aarón Suárez o Ian Lawrence”.