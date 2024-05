Ligia Madrigal le mandó un emotivo mensaje a toda Costa Rica tras su hazaña en el Everest

Ligia Madrigal, monte Everest (Instagram)

Ligia Madrigal le mandó un mensaje a toda Costa Rica tras ser la primera mujer costarricense y la quinta centroamericana en conquistar la cima del monte Everest.

La montañista de 51 años de edad ya está de vuelta en Katmandú y aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que la apoyaron en la experiencia más dura y satisfactoria de su vida.

La también diseñadora gráfica, está impresionada con el amor y el apoyo que ha recibido de miles de ticos y es que hasta ahora que está en un lugar seguro, pudo ver todo lo que ha generado su gran hazaña.

“Aquí estoy sana y salva. Quiero agradecerles a todos por ese apoyo; es increíble, yo no tenía redes, ni información de nada y ahora me pasé unas horas tratando de ver todo ese material tan bonito que ha salido. Toda esa gente, con esas palabras tan lindas de apoyo, lo logramos, lo logramos. Muchisímas gracias, de verdad”, explicó en un video.

Ella agregó que todavía no puede creer que estuvo en la cima de la montaña más grande del mundo, a 8,849 metros de altura y que pudo superar y vencer todas las adversidades que le salieron en el camino.

“Todo ese apoyo, todas esas palabras, esas oraciones dieron fruto. Nunca en mi vida he hecho algo tan duro, fue algo increíblemente duro, físicamente, mentalmente, de todas las formas; nunca había dado tanto de mí para intentar lograr algo. El estar ahí fue un momento que todavía no entiendo, que me cuesta creer que logramos, me cuesta creer que logré llegar hasta allá y que no me rendí”, dijo muy emocionada.

Madrigal se quedará descansado y espera volver lo antes posible a Costa Rica para contar detalles de su experiencia.