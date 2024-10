Limón Black Star: Afición reacciona con sorpresa y preocupación ante posible desaparición del club

Limón Black Star podría desaparecer de la segunda división, lo que sería un duro golpe para la afición caribeña.

Todo es debido a una situación que el presidente del club, Cristian Williams, describe como insostenible. Este posible desenlace recuerda lo ocurrido con Limón FC, que desapareció en 2022 debido a las deudas que no pudo solventar ese equipo.

Kevin Cunningham asumió funciones como técnico, pero el equipo pasa dificultades económicas.

La diferencia es que Limón Black Star (LBS) está al día con sus obligaciones, pero el traslado de su sede a Guápiles, porque la gramilla del estadio Juan Gobán no cumple con los requisitos del Comité de Licencias, ha generado serios inconvenientes.

Según Williams, quien habló con La Nación este miércoles, jugar en el estadio Ebal Rodríguez les ha afectado económicamente, perdiendo hasta 2 millones de colones por partido en taquillas. Además, ha perdido cerca de diez patrocinios por vallas publicitarias, lo que representa unos 2,5 millones de colones mensuales.

LEA MÁS: Equipo Limón Black Star ya tiene escudo y bandera

Los aficionados de Limón están muy preocupados, ya que el equipo ha sido una fuente de alegría para la comunidad y su desaparición dejaría menos opciones para los jóvenes, en una zona afectada por problemas como el crimen organizado, la inseguridad, la delincuencia y el desempleo.

La grama del Juan Gobán no fue aprobada por el Comité de Licencias. (LBS)

Este año, por ejemplo, se han producido 67 homicidios en el cantón central y, a nivel de provincia, es la segunda con más víctimas por asesinatos en el país, con 140, solo por debajo de San José con 175.

Gustavo Rozen, un aficionado que sigue al equipo tanto en el Juan Gobán como en el Ebal Rodríguez, ha notado el impacto en la asistencia de público: “A Guápiles van si acaso 50 personas, mientras que en Limón asisten 500 o 600. Estoy preocupado, pero también molesto, porque el Comité de Licencias aplica criterios de manera desigual”, comentó.

LEA MÁS: Osael Maroto visitó Limón y sugirió hacer allí el primer mini proyecto gol

Comparó el caso de Limón con el de San Carlos, donde inicialmente no permitieron que el equipo jugara en su estadio, el Carlos Ugalde, pero luego aprobaron su gramilla que sigue siendo fuertemente criticada por los jugadores y técnicos, lo que considera injusto.

Ovidio Fernández, otro fiel aficionado al equipo, pidió que se otorgue un permiso especial para que el club caribeño pueda terminar el campeonato en su estadio: “Este equipo, aunque nuevo, ha traído alegría a Limón, y el Comité de Licencias debe darles la oportunidad”.

Sorpresa

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita, sabía que el equipo tenía que jugar en Guápiles por problemas con la gramilla, pero quedó sorprendida ante la posibilidad de que el club pueda desaparecer.

Matarrita ya ha tomado cartas en el asunto y enviará un oficio a la Federación para solicitar qué medidas remediales pueden tomar, qué permitan a LBS regresar al Juan Gobán.

Trasladarse a jugar al Ebal Rodríguez de Guápiles no ha sido un buen negocio para Limón Black Star. (Reyner Montero)

“La noticia es un balde de agua fría, me pone triste. Desde que asumí el cargo me he enfocado en la juventud, el deporte y la seguridad”, afirmó la alcaldesa, quien también mencionó que ya fue aprobado un empréstito para mejorar la gramilla y la iluminación del estadio, aunque se enfrentan a un reto: el Juan Gobán no tiene planos de construcción ni escritura, lo que podría retrasar las obras. “La administración pasada hizo así los convenios”.

LEA MÁS: Escorpiones no se fía ni un poquito de Limón

El empréstito, gestionado a través del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), requiere estos documentos para avanzar. Matarrita prometió hacer todo lo posible para agilizar los trámites, ya que la Fedefútbol también tiene planes de construir el primer Miniproyecto Gol en el cantón, algo que la alcaldesa considera fundamental para el desarrollo del deporte en la zona.

Sergio Hidalgo, presidente de Liga de Ascenso, dijo que ve difícil que el equipo de LBS desaparezca y recordó que las reglas del juego estaban antes de iniciar el campeonato y los clubes deben cumplir con los reglamentos.

LEA MÁS: Portero que fue campeón con Alajuelense ahora es entrenador de guardametas en Limón Black Star

“Al menos yo no dejaría morir el equipo. Estamos viendo qué podemos hacer para ayudarles, pero no veo una solución viable porque el reglamento está para cumplirse y la cancha no cumple con las condiciones que se están pidiendo. Entonces, les toca buscar sede, como hace Fútbol Consultants, entre otros equipos”, agregó.

Mientras el club lucha por superar los obstáculos financieros y de infraestructura, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Ana Matarrita, buscan soluciones para que el equipo pueda regresar al Juan Gobán y continuar representando al cantón. En un contexto marcado por la inseguridad y el desempleo, la permanencia del club es vista como una luz de esperanza para la juventud y el deporte limonense.