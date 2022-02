Limón FC está a punto de perder la licencia como equipo profesional

A Limón FC le quedan dos días de vida como equipo profesional, este domingo 13 de febrero se cumplen los seis meses que le dio el Comité de Licencias de la Fedefútbol para ponerse al día, de lo contrario les quitarán su licencia y los del Caribe deberán jugar en Linafa (tercera división).

En lo deportivo, los limonenses también perdieron la categoría en mayo del 2021. (JOHN DURAN)

Para que el destino de Limón FC no sea Linafa deben presentar algunas cosas entre este sábado y domingo, pero a hoy, según Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, no han hecho nada.

“En primer lugar deben pagar la deuda a la Caja, que eran como 60 millones de colones al principio, luego, dos personas le ganaron una demanda y un juez prohibió que se le programaran partidos hasta que cancelen y por si fuera poco, perdieron la apelación ante la Cámara de Resoluciones de la Federación. El 1 de febrero se cerraron las inscripciones y solo tiene cinco jugadores. No pueden competir. No se puede hacer nada”, comentó Hidalgo.

Este largo proceso de agonía inició en mayo del 2021 cuando la Tromba descendió a segunda división, la dirigencia caribeña pidió la anular esa temporada o congelar el descenso, chocó con pared.

Luego vino la suspensión temporal de la licencia por seis meses, que vence el domingo, tiempo en el que la Tromba debía ir saliendo de los problemas, pero según Hidalgo, no han hecho ninguna gestión.

“Se le dieron seis meses para que arreglara lo de la suspensión de la licencia. El domingo vence el plazo y entonces, ya no la tendría suspendida, sino más bien se la quitan”, explicó Hidalgo.

La estocada final podría ser este lunes 14, si el Comité de Licencias manda a decir a la Liga de Ascenso que Limón FC perdió la licencia. Eso automáticamente lo manda a Linafa como equipo aficionado.

Hidalgo dijo que es una lástima que un equipo de una zona reconocida por la afición como un semillero haya caído en esta situación.

“Como dirigente es algo difícil de digerir, pero como lo he dicho, sino hay administración no hay nada, por más semillero las administraciones han sido un desastre, no se puede hacer nada, ojalá tuvieran una administración como la tiene Jicaral o Sporting, sería otra cosa, estarían en otra situación”, explicó.

Añadió que evidentemente, la culpa es de quienes están en esa parte.

“No se enfocaron en la estructura de la parte administrativa, es lamentable. Los responsables debieron preocuparse para tener las condiciones indispensables, no lo hicieron”, comentó.

La Teja intentó conversar con Reynaldo Parks, le mandamos mensajes de texto, pero no contestó.