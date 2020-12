“Me encantaría decirle que Christian Bolaños no es despreciado aquí, si quisiera venir a Limón, a David Ramírez también, ¿quién no quiere a un goleador de esa talla? y los demás muchachos que están en el mercado y que no ha encontrado un club o una oferta de su agrado (sepan), que la gente de Limón se está moviendo, que Reynaldo (Parks) no para de trabajar, de hacer reuniones, citas, contactos y presentarles el proyecto y que puedan ver que es ambicioso, que permite satisfacer las expectativas de muchos y para muestra un botón tan grande (es el proyecto) como es Esteban Alvarado”, dijo Gamboa durante la presentación del portero.