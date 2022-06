Limonenses están a gusto con nuevo proyecto de Limón Black Star

Los aficionados del cantón central de Limón están a gusto con el nuevo equipo que enfrentará el torneo de segunda división y con el cual esperan regresar a la máxima categoría.

Limón Black Star Gustavo Martínez, entrenador, Cristrian Williams, gerente general, Víctor García Presidente y Bertony Robinson. Nuevo equipo Liga de Ascenso 28 de abril del 2022 Fotografía: Jua Diego Villarreal

Se trata del equipo Limón Black Stars, que dejó atrás la emblemática bandera verdiblanca para presentar una con fondo negro en la que resaltan el verde, el amarillo y el rojo en el centro. Esos son los colores del movimiento rasta.

Además, el club presentó un escudo nuevo cargado de simbolismo rasta y que fue bien acogido por los limonenses, como por ejemplo, Vladimir Contreras, quien añadió que desde el principio apoyará al nuevo equipo del Caribe, pese a que no vive en Limón. Él dice que ya se siente identificado con los nuevos colores y le encanta que tomen en cuenta los elementos rasta para la bandera y el escudo.

“Me gustó mucho la propuesta, la bandera es muy bonita y el escudo está bien. Ojalá llegue rápido a primera porque es lo que necesita el cantón”, dijo.

Un criterio similar es el del fiebre Gustavo Rozen, quien está plenamente identificado con el nuevo proyecto limonense y era un acérrimo seguidor de la Tromba.

“Esto es un nuevo aire, el otro equipo estaba desgastado. La idea es que lo nuevo venga a refrescar el ambiente, que nazca algo fuerte y con identidad”, dijo.

La bandera fue bien recibida por los limonenses.

De la misma manera, dijo que acepta de muy buena gana los nuevos colores y el vuelco a la cultura rasta.

“A mí me parece que esos colores son más alegres que el verdiblanco”, añadió.

Por su parte, el exjugador Franky White, hermano de una leyenda del fútbol tico (Jorge White, qdDg) es un poco más conservador con respecto a los colores.

“Apoyo todo lo que es para Limón, para mí es un bienestar para el pueblo limonense.

“Me es indiferente, ellos quieren proponer eso está bien. El uniforme prefiero el verde y blanco porque yo jugué con ese uniforme, pero no digo que no me guste el nuevo”, expresó.