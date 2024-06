Lio Messi acaba con polémica, confesó quién es el mejor del mundo y quiere una foto con él

Lionel Messi, el crack de fútbol argentino, quien buscará ganar la segunda Copa América consecutiva con la albiceleste, confesó al periodista Juan Pablo Varsky de CNN en Español, cuál es el deportista más grande de todos los tiempos.

El futbolista, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, nombró nada más y nada menos que a Michael Jordan como el deportista “más grosso” en cuanto a deportes colectivos.

Jordan fue un extraordinario basquetbolistas, que hizo historia con los Bulls de Chicago, equipo con el cual ganó seis títulos de la NBA y las seis veces fue nombrado el mejor jugador. También ganó dos medallas de oro olímpicas.

Lio Messi desearía una foto con Michael Jordan. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

LEA MÁS: Herediano viajó rumbo a México para iniciar la pretemporada

“Me parece a nivel deportivo, lo más groso que hay (los argentinos dicen groso cuando una persona es muy destacada, muy grande en lo que hace), después de haber visto la serie de él, eso me acercó mucho más a conocer un poco más lo que fue él y es una lástima que yo no haya podido vivir en vivo esa época, me hubiese encantado”, expresó Messi, quien este lunes cumple 37 años.

Messi admira a Michael Jordan. (AFP)

“No sé mucho de basket tampoco, ni soy muy seguidor, pero él fue algo diferente en todos los deportes no solo en el basket y la admiración muy grande. Me pidieron tantas fotos que, ¿por qué yo no podría tener una con él?, sería bonito”, expresó la Pulga.