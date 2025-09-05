Lio Messi cumple a su afición con dos goles en su despedida ante Venezuela

Lionel Messi y Argentina dieron cuenta de Venezuela, en la penúltima fecha de la eliminatoria de la Conmebol y en la despedida de la Pulga de partidos eliminatorios en su país.

Messi mete el primer gol ante Venezuela. (AFP/AFP)

La campeona del mundo se impuso 3 a 0 a Venezuela, con dos goles de Messi y otro de Lautaro Martínez, y ratificó el primer lugar en la eliminatoria y el gran momento del fútbol che.

LEA MÁS: El impacto de Lionel Messi en Estados Unidos fue tal, que revista Time le dio importante reconocimiento

El Monumental se vistió de gala para la despedida del gran capitán argentino, quien, probablemente, esté en el Mundial, y la Pulga se destapó con dos goles.

Estás loco, Messi.



Qué obra de arte. pic.twitter.com/y430UkbKHB — Messias (@Messias30_) September 5, 2025

Messi anotó su primer tanto al minuto 39, luego de un intenso dominio. Fue la apertura del marcador. Messi recibió un pase dentro del área de Julián Álvarez, y definió por arriba ante la salida del portero.

LEA MÁS: ¿Todavía duda de que Messi sea el mejor del mundo? Vea dos videos que le harán cambiar de opinión

En el complemento, cayó el segundo del partido, obra de Lautaro Martínez, al 76, y Messi cerró la cuenta al 80, luego de culminar una jugada colectiva, y una asistencia de Martínez. Nada más la tuvo que tocar.

Lio Messi no defraudó y marcó dos goles. (AFP/AFP)

Argentina, a falta de una fecha, ya ganó la eliminatoria con 38 puntos.

Otro hecho relevante de la eliminatoria fue la clasificación de Paraguay, con la dirección técnica del extécnico de Costa Rica, Gustavo Alfaro, luego de empatar sin goles con Ecuador.

Lo que sí quedó al rojo vivo es el cupo para el repechaje, o sea, el sétimo lugar, que lo disputarán la propia Venezuela con 18 puntos y Bolivia con 17, que también fue goleada, 3 a 0, por Colombia.

LEA MÁS: Afirman que Lionel Messi podría jugar en la MLS

En la última jornada, Bolivia recibe a Brasil, Venezuela ante Colombia, Ecuador frente a Argentina, Chile contra Uruguay y Perú se medirá con Paraguay.

Resultados: Paraguay 0 - Ecuador 0, Colombia 3 - Bolivia 0, Argentina 3 - Venezuela 0, Uruguay 3 - Perú 0, Brasil 3 - Chile 0.