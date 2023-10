Lionel Messi despedazó en 20 segundos de entrevista al jugador que lo escupió

Antonio Sanabria escupe a Lionel Messi

Lionel Messi fue consultado este jueves por la noche sobre la polémica con el jugador paraguayo Antonio Sanabria, quien lo escupió en el partido entre Argentina y el conjunto guaraní.

Una vez sucedida la acción los medios y las redes sociales se volvieron locas hablando del hecho como una gran falta de respeto hacia el capitán de la albiceleste, quien dijo unas palabras al respecto.

Messi no quiso decir mucho, pero con lo que tiró sirvió para enterrar al jugador del Torino de la Serie A de Italia, al destacar que ni siquiera sabe quién es y que no merece que lo mencione.

“La verdad que no lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de de ellos me había escupido, pero la verdad ni sé quién es porque no sé quién es el chico este y nada, lo vi porque me dijeron ellos después, pero tampoco quiero darle importancia sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor porque se hace conocido, entonces mejor dejarlo ahí”, dijo Messi.

Aunque las imágenes parecen claras, Sanabria desmintió que haya escupido a Messi, dice que solo parece eso, pero que en realidad no lo hizo y le bajó por completo el tono al tema.

LEA MÁS: Lionel Messi recibió una de las mayores faltas de respeto en su carrera por parte de un paraguayo

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental... pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023