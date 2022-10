Lionel Messi reveló la difícil situación con sus hijos por la que lloró junto a Antonela: “Sufrimos mucho”

Foto de GABRIEL BOUYS / AFP (GABRIEL BOUYS/AFP)

En una entrevista, Lionel Messi se refirió a una larga lista de temas, tanto en el aspecto deportivo como personal. Muy íntimo, habló sobre la personalidad de sus hijos y lo duro que fue mudarse de Barcelona a París por la adaptación. El rosarino reveló que, en la esfera familiar, se sufrió mucho por el tema y que había temor por cómo iban a sentirse los niños.

El diálogo con Sebastián Vignolo en Star+ sacudió al mundo deportivo. Además de un extenso recorrido por lo que sucedió en los mundiales donde participó y una revelación sobre Qatar 2022 , al decir que seguramente sería su último Mundial, el astro contó intimidades de su vida familiar , luego del recordado cambio de club por primera vez en su carrera.

Tras mucha polémica y versiones cruzadas en Barcelona, club que lo había cobijado durante toda su vida, el capitán de la Selección sorprendió a todos y se fue al París Saint-Germain en 2021. Además de todo lo relacionado al aspecto deportivo, este volantazo significó también una nueva vida para él y su familia, que debían mudarse de la ciudad catalana a la capital francesa.

Así es como su pareja, Antonela Roccuzzo , y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, dejaron atrás España y se mudaron a París para enfrentar esta nueva etapa. Sobre eso se sinceró Messi en la entrevista, con un testimonio contundente.

A pesar de describir que los tres chicos fueron los que “mejor se adaptaron”, reconoció que tanto él como Antonela estaban preocupados por cómo iban a afrontar el proceso. “Sufríamos mucho por eso. Me acuerdo de dejarlos en el colegio e irnos llorando, sufriendo por ellos”, explicó. En esa misma línea, destacó lo que representaba arrancar de cero en otro país: “En Barcelona teníamos la vida hecha, llegar a un lugar nuevo con un idioma diferente no es fácil. Creíamos que la iban a pasar mal “.

Afortunadamente, los temores de la pareja no se concretaron y los tres hermanos se adaptaron de la mejor manera a su vida en París. “Era lo que más nos preocupaba y fue lo más fácil de todo ; que ellos arranquen la escuela, que hagan nuevos amigos, fue algo muy normal, muy sencillo”, manifestó.

Lionel Messi detalló la personalidad de sus hijos

El futbolista del PSG también se explayó sobre sus tres hijos y reveló a quién era más parecido a esa edad. " Mateo es igual a mí de chiquito, no le gusta perder a nada, pierde y hace quilombo. Lo que era yo, no sabe perder, no le gusta perder”, expresó. Por otra parte, marcó la clara diferencia entre los dos mayores: " Nada que ver a Thiago, que es tranquilo, es un fenómeno, es buenito”.

Con respecto a Ciro, dijo que todavía es muy chico y “no definió bien su personalidad”. A pesar de esto, sí se alía con uno de sus hermanos: “Lo copia mucho a Mateo y se ponen en contra del más grande”.

En cuanto a la crianza, Messi hizo énfasis en la importancia de no presionar a sus hijos y remarcó que los tres tienen gusto por el fútbol: " Quiero que mis hijos hagan lo que les haga felices. Les encanta el fútbol, donde pueden se buscan una canchita y una pelota”. Sin embargo, sí se mostró reacio a que se sometan a la exigencia de un club. “Yo prefiero que vayan a una escuelita con los amigos” , blanqueó.