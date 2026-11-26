La difusión en redes sociales de un antiguo registro de calificaciones escolares de Lionel Messi volvió a poner el foco sobre los primeros años de vida del astro argentino.

Cuando el documento se hizo público, el excapitán de la selección argentina tenía unos 12 años y ya se formaba en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, dejando en evidencia que su verdadero talento y motivación estaban lejos de las aulas de clase.

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El registro de notas de Lionel Messi se hizo viral en redes sociales. Foto: AFP. (GIORGIO VIERA/AFP)

¿Qué calificaciones obtuvo Lio Messi?

El registro corresponde a la Escuela N° 66 General Las Heras, localizada en Rosario, y muestra un desempeño aprobado en todas las materias, aunque con una brecha marcada entre la actividad física y el resto de las asignaturas.

- Educación Física (10): la nota más alta del boletín y la asignatura en la que sobresalió por encima del resto de sus compañeros.

- Plástica y Música (8): un buen rendimiento en materias creativas y artísticas.

- Formación Ética y Ciudadana (7): calificación aprobada en una materia de formación cívica.

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Este es el registro de notas del astro argentino. Foto: TyC Sports. ( Foto: TyC Sports. /Foto: TyC Sports.)

- Resto de materias (6): obtuvo 6 en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología, logrando aprobar todas las asignaturas sin sobresalir académicamente.

Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática en quinto y sexto grado, recordó en declaraciones a Globo de Brasil que participaba poco debido a su timidez, aunque al salir al patio a jugar al fútbol se transformaba por completo.

Por su parte, Mónica Domina, subdirectora y maestra de primer grado, resaltó que siempre fue tranquilo, reservado y muy querido por sus compañeros, quienes querían jugar con él apenas terminaban las clases.

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Messi estudió en una escuela localizada en Rosario. Foto: TyC Sports. ( Foto: TyC Sports. /Foto: TyC Sports.)

¿Qué dijo Messi sobre su etapa escolar?

En una entrevista previa realizada en el programa de su sobrino Tomás, el propio Lionel Messi reconoció sin rodeos que los estudios no eran su prioridad y admitió que, pese a vivir cerca del colegio, solía llegar tarde.

Aquel 10 en Educación Física en su boletín de Rosario terminó siendo el anticipo más claro de una historia que se escribió a pura gambeta, títulos y récords en las canchas del mundo.