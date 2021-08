(Video) Lionel Messi se despide de Barcelona llorando

El final de una era. Claramente emocionado, el mayor ídolo de la historia del Barcelona, Lionel Messi, hizo público para hablar por primera vez de la despedida del club catalán.

Messi no pudo aguantar las ganas de llorar. AFF Messi no pudo aguantar las ganas de llorar. AFF (PAU BARRENA/AFP)

El astro argentino programó una rueda de prensa en el Camp Nou, con el fin de aclarar la telenovela que implicó el largo proceso de negociación para la renovación del contrato, ahora frustrado.

“Estos últimos días he estado pensando en lo que podría decir. La verdad es que no pude pensar en nada. Es muy difícil para mí irme después de tantos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando estalló el lío del burofax, estaba (preparado), sabía lo que tenía que decir. Pero no este año”, explicó el argentino.

Muchos aficionados fueron al Nou Camp a despedir al ídolo. AFP Muchos aficionados fueron al Nou Camp a despedir al ídolo. AFP (PAU BARRENA/AFP)

“Ya había convencido a mi familia de que íbamos a seguir, era lo que más queríamos. Aquí siempre ponemos nuestra vida primero, pero hoy tengo que despedirme de ella. Después de muchos años, cumplí 13 ... después de 21, me voy con mi esposa, mis tres hijos catalán-argentinos. Y no puedo estar más orgulloso de lo que hice“, fueron las primeras palabras de Messi.

“Siempre lo he dado todo por este club, por esta camiseta. Desde el primer día hasta el último y me voy más que satisfecho. Me hubiera gustado despedirme de otra manera. Me gustaría despedirme de la gente en el campo para escuchar una última ovación. Realmente extrañé al público en este momento de pandemia”, dijo el crack argentino, de quien se dice que irá al PSG.