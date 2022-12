Lionel Messi también es campeón del mundo en Instagram

Los récord de Lionel Messi no se detienen, continúan en las redes sociales luego que este martes su fotografía alzando la Copa del Mundo se convirtió en la imagen más gustada de la historia en Instagram.

La publicación realizada el domingo luego de la victoria en penales ante Francia lleva ya más de 62 millones de Me Gusta, con lo que demolió el récord de la cuenta @world_record_egg, la cual tenía 56,1 millones de Me Gusta, una foto de un huevo publicada enero del 2019.

Un fenómeno curioso que se dio en las últimas horas es que fanáticos del futbolista hicieron un pedido a cualquier persona que le haya dado Me Gusta a la foto del huevo para que retirara su apoyo a la foto para ayudar a Messi a que rompiera el récord.

La petición tuvo tal impacto que en un día la foto del huevo perdió 400 mil Me gusta, pero estaba claro que la foto del capitán argentino no necesita eso, muestra de ellos son las cifras que logró. Al rato la foto del huevo recuperó los Me Gusta, pero ya era muy tarde.

Lionel Messi le quitó a Cristiano Ronaldo récord en Instagram

Este récord fue hasta celebrado por la prensa y aficionados argentinos como un milagro más del rosarino, incluso algunos opinan que otra foto suya se perfila para ir por su propia marca

Durante las últimas horas de la madrugada en Costa Rica, Messi posteó una imagen de él durmiendo abrazado de la Copa del Mundo que en cuatro horas lleva casi 31 millones de Me Gusta.