Lionel Messi tiene covid-19 y en redes sociales acusan a DJ Fer Palacio de contagiarlo

La estrella del futbol mundial del PSG, el argentino Lionel Messi, dio positivo a covid-19 y deberá estar en cuarentena junto a otros tres futbolistas del club.

Lio Messi y DJ Fer Palacio, quien fue acusado en redes de contagiarlo. (Tomado de Marca.com)

Messi es uno de los cuatro jugadores de la plantilla del PSG que han dado positivo por covid-19, anunció el club francés antes de su partido de este lunes en dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el equipo aficionado Vannes.

Messi, el lateral español Juan Bernat, el guardameta español Sergio Rico y el centrocampista Nathan Bitumazala respetan en este momento el aislamiento y son sometidos al protocolo sanitario adaptado, añadió el club.

La Pulga dio positivo en Argentina, donde pasaba en familia una semana de vacaciones, en su ciudad natal de Rosario, donde deberá permanecer hasta un nuevo test negativo. El contagio del astro ha generado polémica en Argentina, donde el futbolista estuvo celebrando las festividades de fin de año.

En las redes sociales atacaron al DJ Fer Palacio, que estuvo en la fiesta de Messi, debido a que previamente estuvo en otra reunión en la que se detectaron casos positivos. El DJ mostró su PCR negativa.

Fer Palacio concurrió a los Coscu Army Awards, un evento realizado por el streamer Martín Pérez Disalvo. Allí se entregaron premios a lo más destacado de Twitch en 2021, pero luego del evento Coscu confirmó que hubo algunos casos de coronavirus.

Lio Messi y su esposa Antonela Roccuzzo la pasaron muy bien en Argentina. Archivo.

“Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo covid”, se descargó Fer Palacio en su cuenta de Instagram y luego también subió su PCR a Twitter.