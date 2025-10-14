Lionel Scaloni anticipa que contará con Messi en amistoso frente a Puerto Rico

El técnico de Argentina Lionel Scaloni adelantó que Lionel Messi estará en el juego amistoso contra Puerto Rico. AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

El entrenador Lionel Scaloni anticipó que Argentina contará con Lionel Messi y con Emiliano Martínez, de cara al encuentro amistoso de este martes frente a Puerto Rico, en Estados Unidos.

El astro argentino se lució con doblete el sábado en el triunfo 4-0 de Inter Miami sobre Atlanta United, en un juego pendiente de la MLS, horas después de abandonar la concentración de la selección campeona del mundo en Fort Lauderdale, Florida.

Lionel entrenó con la Albiceleste, con miras al choque preparatorio del viernes anterior, ante Venezuela en Miami, pero no fue convocado para el juego en que su país se impuso 1-0.

“Veremos si está en condiciones para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto con nosotros, creo que va a tener minutos, pero no sabría decir cuántos.

“Ahora tenemos el último entrenamiento y, como siempre hacemos, hablaré con él. Si está en condiciones, jugará”, dijo el técnico, previo al encuentro que se realizará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, hogar del Inter Miami, a las 6 p.m. hora tica.

Emiliano Martínez, portero de Argentina ha sufrido molestias musculares en las últimas semanas. Archivo. (AFP )

La ausencia de Messi en los últimos días

Messi se ausentó de la concentración argentina apenas unas horas. Abandonó el hotel el viernes por la tarde, disputó el partido del sábado por la noche con el Inter y el domingo se puso, nuevamente, a disposición del cuerpo técnico albiceleste.

El arco del tricampeón del mundo, en tanto, seguirá a cargo del “Dibu” Martínez, anticipó Scaloni, quien valoró el esfuerzo del arquero después de sufrir molestias musculares en las últimas semanas.

“Emiliano quiere jugar siempre, como todos. Seguramente, mañana ataje él, para nosotros es importante que quiera estar”, dijo.