Lionel Scaloni: “Fue una locura pero merecimos ganar”

El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni le dedicó el título a sus papás. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

“Fue una locura, pero merecimos ganar, teníamos que haberlo cerrado en los 90 minutos”, declaró el seleccionador argentino Lionel Scaloni, este domingo en el estadio Lusail, tras conquistar el Mundial al derrotar a Francia en los penales 4-2 (3-3 en 120 minutos).

El técnico de 44 años dedicó emocionado el título a sus “viejos” (papás): “Soy lo que soy gracias a ellos”.

- ¿Cómo se siente?

Ahora estoy más tranquilo. Me gustaría hablar del partido y no solo de que somos campeones del mundo. Fue una locura, como entrenador me queda el mal sabor de boca de no haberlo cerrado en los 90 minutos. Ahora la sensación es la mejor. No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera en la que fuimos, somos justos vencedores.

- Hay un país que está loco, en la calle. Háblele al país.

Demasiado... Sinceramente, lo que vengo diciendo en las ruedas de prensa y no voy a cambiar ahora, este equipo juega para la gente, para el hincha argentino, no hay egos ni individualidades, todos tiran para la selección y para el país. No hay orgullo más grande. Estos chicos se han blindado al máximo, han conseguido el título porque entendieron lo que hay que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones, aunque haya sido en los penales, lo somos merecidamente, hemos hecho un partido completísimo.

- ¿Qué es lo que más le enorgullece del partido?

Los jugadores supieron quién jugaba una hora y media antes, (Ángel) Di María también, pensábamos que el partido podía estar ahí. Por la izquierda hicimos la mayor parte de las ocasiones. Luego el trabajo cuando (Kylian) Mbappé recibía en la banda, Rodrigo (De Paul) no le dejaba hacer el uno contra uno ante (Nahuel) Molina. Francia es muy difícil, muy complicado, quitando Túnez, con el que perdió con los suplentes, había sido superior a sus rivales. Era un partido muy espinoso y al final lo sacamos.