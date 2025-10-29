¡Listos los recorridos! La Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 ya tiene sus diez etapas definidas

La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) ya definió las diez etapas que tendrá la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, evento que se desarrollará entre el 12 y el 21 de diciembre.

La competencia es organizada por la FECOCI con el apoyo de Telecable, como aliado comercial comprometido con todos los eventos que realiza la Federación a lo largo del año.

El máximo evento de los pedales costarricenses tendrá este año un total de 1.251 kilómetros; habrá nueve etapas en línea, una cronoescalada, 15 metas volantes y 12 premios de montaña en total.

La Vuelta a Costa Rica promete grandes emociones este año. (Rafael Pacheco Granados)

“Se viene una Vuelta con muchísima montaña donde, definitivamente, los escaladores serán los llamados a ser los grandes protagonistas. Estamos sumamente ilusionados de una Vuelta a Costa Rica más que marcará una historia diferente“, afirmó Óscar Ávila, presidente de la FECOCI.

La Vuelta arrancará el viernes 12 de diciembre con una etapa entre Heredia y Grecia, de 107 kilómetros, y terminará el 21 de diciembre con el famoso Circuito Presidente, de 99 kilómetros.

La Vuelta a Costa Rica 2025 fue presentada este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los escaladores serán las estrellas del pelotón

La organización adelantó que en el evento participarán al menos ocho equipos extranjeros, y que además se valora invitar a la mayor cantidad posible de representantes costarricenses.

Los equipos participantes se darán a conocer pronto, ya que los rankings internacionales aún no cierran, pues faltan competencias para sumar puntos previos al gran evento de diciembre.

Con más montaña, mayor kilometraje y la participación de equipos internacionales, la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 promete ser una de las ediciones más emocionantes de los últimos años.

Nota hecha con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.