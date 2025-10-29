¡Listos los recorridos! La Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 ya tiene sus diez etapas definidas

La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) ya definió las diez etapas que tendrá la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, evento que se desarrollará entre el 12 y el 21 de diciembre.
La competencia es organizada por la FECOCI con el apoyo de Telecable, como aliado comercial comprometido con todos los eventos que realiza la Federación a lo largo del año.
El máximo evento de los pedales costarricenses tendrá este año un total de 1.251 kilómetros; habrá nueve etapas en línea, una cronoescalada, 15 metas volantes y 12 premios de montaña en total.
“Se viene una Vuelta con muchísima montaña donde, definitivamente, los escaladores serán los llamados a ser los grandes protagonistas. Estamos sumamente ilusionados de una Vuelta a Costa Rica más que marcará una historia diferente“, afirmó Óscar Ávila, presidente de la FECOCI.
La Vuelta arrancará el viernes 12 de diciembre con una etapa entre Heredia y Grecia, de 107 kilómetros, y terminará el 21 de diciembre con el famoso Circuito Presidente, de 99 kilómetros.
Los escaladores serán las estrellas del pelotón
La organización adelantó que en el evento participarán al menos ocho equipos extranjeros, y que además se valora invitar a la mayor cantidad posible de representantes costarricenses.
Los equipos participantes se darán a conocer pronto, ya que los rankings internacionales aún no cierran, pues faltan competencias para sumar puntos previos al gran evento de diciembre.
Con más montaña, mayor kilometraje y la participación de equipos internacionales, la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 promete ser una de las ediciones más emocionantes de los últimos años.
Nota hecha con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.