Liverpool hace impresionante homenaje a Diogo Jota y su hermano que eriza la piel

Liverpool, campeón de la Premier League, le hizo un impresionante homenaje a Diogo Jota y a su hermano, en el debut del torneo del 2025.

El aficionado hizo un mural impresionante con el número 20 de Diogo Jota. (AFP/AFP)

Con un impactante minuto de silencio, un mosaico con el número 20, cientos de flores, camisetas y murales, los campeones erizaron la piel de cualquier aficionado al fútbol.

Los hermanos fallecieron en un accidente de tránsito el pasado 3 de julio.

En otra de las tribunas del estadio también mostraron el nombre del hermano del portugués.

LEA MÁS: Esta es la condición médica por la que Diogo Jota viajaba en Lamborghini y no en avión

Sumado a esto, en el lateral había un mensaje para su familia: “Anfield siempre será su casa”.

Este no es el primero ni será el último homenaje para Jota y André Silva. Esto porque durante la primera fecha del torneo inglés habrá un minuto de silencio en la previa de cada partido. Este viernes, al minuto 20, (número que usaba Diogo) la gente rindió otro tributo con una lluvia de aplausos por parte de los hinchas.

El técnico Arne Slot expresó antes del encuentro que habrá nuevos homenajes a Diogo Jota, confirmó, por ejemplo, que la viuda, Rute Cardoso, y los tres hijos iban a estar en el estadio.

Diogo Jota se había casado en junio, pocos días antes del accidente.

LEA MÁS: Muere Diogo Jota, futbolista del Liverpool de Inglaterra y de la selección de Portugal

Con turbo

El espectacular homenaje no solo fue para Diogo, sino que el Liverpool cumplió con las expectativas y ganó su primer partido de la temporada, no sin antes sufrir ante el Bournemouth.

Los Rojos ganaron con un claro 4 a 2, pero el juego no resultó tan sencillo como lo dice el marcador, si se toma en cuenta que al minuto 88, iban 2 a 2.

Flores, bufandas y camisetas, junto con una gran fotografía de Diogo Jota se obsevaron cerca del estadio. (AFP/AFP)

El Liverpool se puso al frente con gol de Hugo Ekitiké, al minuto 37, mientras que Cody Gakplo amplió la ventja al 49.

LEA MÁS: Muerte de Diogo Jota toma un nuevo giro: experto plantea teoría que cambia todo

El juego parecía resuelto y la fiesta en Anfiel era total, no obstante, los visitantes dieron muestras de querer amargar el debut a los campeones y empataron.

Las muestras de afecto para Diogo Jota fueron impresionantes. (AFP/AFP)

El ghanés Antoine Semenyo se fue con un doblete a los minutos 64 y 76 y amargó el lindo ambiente que tenía la afición del Liverpool.

Parecía que el juego estaba destinado a un empate cuando Federico Chiesa apareció al 88 para meter el 3 a 2.

Hugo Ekitike metió el primer gol de la temporada en Inglaterra. (AFP/AFP)

El Liverpool ya no se confiaría más, y controló el juego y ya en el descuendo, al 94, Mohamed Salah anotaría el cuarto y definitivo gol.

LEA MÁS: Liverpool hizo emotivo homenaje a Diogo Jota y tomó histórica decisión sobre el jugador