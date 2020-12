“Yo puedo perdonar a Alejandro Alpízar, al Cachorro (Froylán Ledezma), no me importó cuando se fue (Esteban) Alvarado para Heredia, pero Johan Venegas entrenó en el CAR en la mañana el día que fue presentado en Saprissa en la tarde, no dijo nada y luego apareció en Tibás como la gran gracia”.