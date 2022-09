Llegada de Majo Brenes a Alajuelense alborotó las redes sociales

La lateral María José Brenes jugará con Liga Deportiva Alajuelense, firmó por un año. Prensa LDA.

Las redes sociales ardieron con la llegada de la lateral María José Brenes a Alajuelense, ya que algunos le cuestionan su poco amor a la camisa morada, mientras que otros le tiran a la dirigencia del Saprissa, por no prestarle atención al equipo femenino, el cual no gana una copa desde el 2018.

La institución rojinegra presentó este lunes a la jugadora, quien se vinculó a las tricampeonas por un año.

La delantera del Monterrey María Paula Salas se mandó un filazo, luego de conocer el anuncio de la nueva contratación de las leonas.

Que cosas jaja y las vueltas de la vida…

Por eso aveces tenemos que dejar de hablar tanto por redes. 🤷🏼‍♀️ — Pau Salas12 (@pau_salas12) September 5, 2022

“Qué cosas jaja y las vueltas de la vida… Por eso, a veces tenemos que dejar de hablar tanto por redes”, citó en Twitter la delantera de la Selección Nacional.

Un morado, llamado Maynor Benavides respondió a una publicación de Morados Viajeros: “Ya jugadores como Alonso Solís no quedan, que lo diga Majo Brenes. Son otros tiempos y los amores no son tan sólidos”.

La jugadora se despidió del Saprissa, la semana pasada, alegando que dejaba el club de su vida. Prensa Saprissa.

Críticas al Sapri

Hubo aficionados quienes más allá de tirarle a la defensora, le emprendieron contra el Sapri.

“Hoy sí me dio cólera lo de Majo Brenes, pero debo aclarar que no es “hate” (crítica) contra ella, lo único que sé es que si la Liga tiene plata, todas las jugadoras deberían irse para la Liga y no hacer un campeonato femenino. Quítenle el capital de Joseph Joseph de la Liga y qué queda”, escribió Moiso Ureña.

aprissa: Salida de María José Brenes se dio por mutuo acuerdo

“Con el caso de Majo Brenes, estoy más bien ‘puteada’ con Saprissa, hace tiempo se nota que no le importa el equipo femenino, parece que les duele invertir”, escribió otro fiebre de nombre Karen.

Nuevo reto

La defensora, de 28 años, contó lo que representa esta nueva experiencia en su trayectoria como profesional.

“Me siento emocionada, ilusionada, pasé varios días pensando en este momento. Estoy lista para crear una nueva experiencia para mí y para una nueva afición, sé que tengo que ganarme a los manudos y trataré de hacer mi mayor esfuerzo, porque es un reto que me tiene fascinada”, dijo la jugadora.

Brenes afirmó que este lunes fue su primer día de entrenamiento en el CAR manudo.

🎤 Primeras palabras de María José Brenes vestida de rojinegra 🦁 pic.twitter.com/hVMKaEDr57 — Alajuelense Oficial (@ldacr) September 5, 2022

“Me recibieron bastante bien, pasamos al gimnasio, el profe me presentó, hablamos y comenzamos a entrenar.

“Para nadie es un secreto cuál es mi pasado, un pasado del que estoy sumamente agradecida, aprendí mucho y hoy por hoy soy lo que soy por eso. Ahora tengo un reto grandísimo, me encantan los retos grandes y sé que es una afición bastante exigente, pero también muy fiel. Estoy lista para hablar en la cancha, para ganarme a los aficionados con mi rendimiento”, expresó.