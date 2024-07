Llegó el día que podría definir el futuro de Gustavo Alfaro con Costa Rica

Este jueves 1 de agosto es el día que podría definir el futuro del técnico Gustavo Alfaro, como entrenador de la Selección de Costa Rica.

Según la cláusula de salida, las partes pueden rescindir el contrato que los ata siempre y cuando exista un pago de 600 mil dólares (unos 315 millones de colones) para que se dé el rompimiento. Dicha cláusula solo podía hacerse efectiva a partir de agosto.

Gustavo Alfaro no ha hablado con la prensa del tema. (AFP/Getty Images via AFP)

La Teja sabe que fue el técnico argentino quien pidió que la cláusula fuera después de la Copa América.

En Paraguay se dice que todo está listo para que el técnico argentino asuma las riendas del cuadro albirrojo, que mostró interés en Alfaro en plena Copa América. En esa competición, Costa Rica, con Alfaro, derrotó a los guaraníes 2 a 1.

Según el periodista paraguayo, Wilson González, Alfaro no está en Costa Rica y ya no va a volver. Esto publicó en sus redes: “Gustavo Alfaro ya no está en Costa Rica y probablemente no vuelva. Se encuentra en Estados Unidos por motivos personales. La intención es pagar mañana (jueves) la cláusula de rescisión (cláusula de salida) y que sea presentado en Paraguay al terminar la participación en los Juegos Olímpicos”, expresó.

En la federación, no ha habido comunicación oficial. El presidente Osael Maroto ha dicho que ni siquiera ha tratado el tema con el técnico, que no hay conversaciones con Paraguay.

La incertidumbre sobre el futuro de Gustavo Alfaro persiste, mientras los aficionados y la federación esperan una resolución clara. Con la fecha límite a la vuelta de la esquina, solo el tiempo dirá si Alfaro continuará al mando de la Selección de Costa Rica o tomará las riendas del equipo paraguayo, que es prácticamente un hecho.