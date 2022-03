¡Llegó la hora tatá! Este viernes conoceremos los convocados que pelearán por el pase a Catar

El primer juego de la fecha del mes de marzo será entre Costa Rica y Canadá. Archivo.

Se acercan las últimas batallas y los jugadores de la selección nacional deberán entregar alma, vida y corazón si quieren salir de los últimos juegos de la eliminatoria mundialista con el pase al mundial de Catar 2022 o al menos al repechaje.

Este viernes, el técnico del combinado patrio, Luis Fernando Suárez, dará a conocer la lista de guerreros que disputarán los juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

Costa Rica jugará el próximo jueves ante Canadá, a las 8:05 p.m. en el estadio Nacional. El domingo 27 de marzo visitará a El Salvador, a las 2:05 de la tarde, en el estadio Cuscatlán y cerrará la eliminatoria contra Estados Unidos, el 30 de marzo, a las 8:05 p.m. en la Joya de La Sabana.

El periodista de Deportes Monumental Andrey Aguilar considera que no habrá mayores sorpresas en la lista que dará el técnico cafetero.

“Me parece que mantendrá la misma base de los últimos juegos de la eliminatoria y si se mete alguien es de los jugadores que están en el microciclo.

“No veo a jugadores nuevos, o jugadores que vinieron y luego no fueron convocados, por ejemplo, no veo a (Jonathan) Moya o a otros futbolistas que descartó en el proceso”, añadió.

En criterio de Aguilar, la Sele ha ido creciendo y por eso cree que los ticos harán el milagro y clasificarán al Mundial.

Los jugadores del medio local estuvieron trabajando en un microciclo desde el 7 de marzo anterior. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Es un crecimiento paulatino, que sí se nota, creo que Suárez encontró el grupo de jugadores con los que él quiere cerrar, yo soy positivo, creo que no será un equipo espectacular, pero sí ordenado, pero que tendrá el apoyo de la gente.

“Panamá tiene una presión extra, veo más presionado a Panamá que Costa Rica, no lo veo directo, pero creo que Panamá se va a caer y ese cuarto puesto será de nosotros. Considero que obtendremos siete de nueve puntos”, destacó.

La periodista Pamela Solano, de Deportivas Columbia, expresó que el entrenador sudamericano no se debe poner a experimentar.

“Va a irse a la segura porque no es momento de ponerse creativo. Si hay alguna sorpresa sería así como un jugador, pero no, honestamente no lo creo. Lo mejor es seguir con lo que han practicado.

“Creo que serán juegos muy intensos, muy peleados, que los jugadores sí dejarán la vida en la cancha. Partidos de mucho análisis por parte de los dos equipos y que apenitas nos va a dar, pero así, muy apenas”, aseguró.

Confiado

Por su parte, el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, confía en que el cuadro canalero clasificará de manera directa a Catar 2022.

“Creemos en nuestras posibilidades, no solamente de ir al Mundial si no de intentar ir al Mundial directos, ese es el primer objetivo”, manifestó.

Christiansen dio la lista de convocados canaleros, entre los que destacan el manudo Freddy Góndola y el morado Víctor Medina.

Panamá jugará la última fecha contra Honduras, Estados Unidos y Canadá.