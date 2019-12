“Acá en Honduras está casi nulo, está en pañales, totalmente aficionado, acá los partidos de fútbol femenino se juega en canchitas parecidas a fútbol rápido, sin graderías ni nada, no se pone ni una pizca de atención, la buena participación en algún evento deportivo es simplemente puro talento porque no se apoya para nada, no hay estadio donde se haya jugado un partido de fútbol femenino en la actualidad, alguno de exhibición”, señaló José Claros, director de los programas H Televisión y H Radio.