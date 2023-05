Lo dice un campeón: Este Cartaginés “es más fuerte” que el que ganó el título

Paolo Jiménez, el último caudillo del Cartaginés y quien pudo levantar la copa de campeón con su su equipo tras 81 años de sequía, cree que este equipo es más fuerte que el de hace un año, cuando ganaron su corona número cuatro.

Jiménez conversó con La Teja sobre la semifinal que enfrentará a Cartaginés contra Alajuelense, la misma serie que hace un año, solo que esa vez fue en la final de segunda ronda y en la gran final, cuando los brumosos ganaron dos veces consecutivas para alzar el título.

Paolo Jiménez fue parte de la planilla que salió con el título número cuatro para Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo ve a este Cartaginés, es casi el mismo que fue campeón y que al siguiente ni siquiera clasificó?

Es más fuerte. Para hacer memoria, del torneo que quedamos eliminados no se puede decir nada. No fue por una mala temporada, hubo factores al inicio que hicieron que el torneo fuera muy difícil. El torneo inició a la semana siguiente de que ganamos y tuvimos episodios de jugadores lesionados, expulsados, era impresionante. ¿Qué fue lo que se aprendió?

Que la base de aquel equipo era pequeña, eran 16 jugadores totales, por decirlo de alguna manera, de primer nivel. Los demás eran jóvenes que subían, que complementaban los entrenamientos. Ya para este torneo, eso no pasa. En cada puesto hay variantes, tenemos más herramientas para tomar en cuenta y para seguir manteniendo el ritmo. Lo veo mejor, más armado, Cartaginés tenía que atacar eso.

- ¿Lo ve usted campeón?

Lo veo veo como un equipo completo, aspirante al título, no le digo que va a ser campeón, pero ya tiene la presión de buscar el título. Algo importante fue quitar esa presión fea de 81 años, que más de una vez nos pasó factura. Ahora, Cartaginés es un aspirante.

- ¿Cómo ve a la Liga, un equipo más dado a incorporar figuras y a desechar otras?

La Liga siempre tiene el respeto de todos, un equipo que siempre hace buenos torneos y este entrenador, Andrés Carevic, le mete mucha intensidad. El equipo sabe a qué juega, pero lo que digo, esa presión de tantas situaciones en contra, de no ganar títulos, lo merma un poco. Cartaginés tiene que aprovechar esa situación. La Liga tiene todo el respeto, pero en momentos claves ha fallado.

- ¿Aún tiene relación con el camerino de Cartaginés?

Aunque el chiquitillo no está para esos trotes, Paolo irá al Fello Meza con su esposa y su hijo mayor. (Rafael Pacheco Granados)

Tengo comunicación, de vez en cuando estoy con ellos, voy a saludarlos, tengo buen entendimiento con Paulo Wanchope porque me dirigió en Cartaginés y hemos estado cerca de los muchachos. No como motivador ni para charlas ni nada de esas cosas, más que todo por una situación de amistad. Es bonito conversar con ellos.

- La ilusión de ser campeones hoy en día, ¿es más real que hace unos años cuando entraban a semifinales y no les daban chance de nada?

LEA MÁS: Paolo Jiménez y su título con Cartaginés: “Puedo morir tranquilo en mi carrera deportiva”

Claro que sí. El formato del torneo te da para ilusionar a las aficiones de los que entran, porque el que entra de último y raspando puede ser campeón, el que más ha logrado esa situación es Heredia. Entonces, tenemos derecho a tener la misma ilusión que el saprissista, el liguista y el herediano.

- ¿Va a ir al estadio o prefiere ver el partido por tele?

Voy para el estadio, ahora me toca estar del otro lado, es más difícil, pero nada como estar en el estadio porque te acerca a eso que se vive en un escenario deportivo. Vamos a apoyar con mi esposa y con mi hijo mayor, el chiquitillo no, no está para esos ambientes.

- ¿Tiene algún agüizote?

LEA MÁS: Paolo Jiménez no podía ni hablar de la emoción por el título

No, vieras que siempre me mantuve con el pensamiento de que el trabajo y la perseverancia dan para alcanzar cosas importantes y eso me funcionó. Espero que los muchachos se esfuercen al máximo y puedan sacar todas sus capacidades.

- ¿Qué consejo les da a sus excompañeros?

Que los aficionados cartagos, y soy uno más, estamos ilusionados y superpositivos y, lógicamente, no van a estar solos. Hay una provincia detrás apoyando para darles fuerza para lograr otro título.