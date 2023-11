Lo primero que hará Gustavo Alfaro, técnico de la Selección, será ver el clásico Saprissa - Alajuelense

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, fue muy claro este sábado a su llegada al país sobre las razones que lo motivaron a hacerse cargo del equipo tricolor.

Gustavo Alfaro atendió muy amablemente a la prensa en el aeropuerto Juan Santamaría. (MAYELA LOPEZ)

Alfaro fue nombrado el jueves anterior como nuevo entrenador, luego de la salida del colombiano Luis Fernando Suárez y, este sábado arribó al país. Incluso, asistirá al clásico nacional en el estadio Ricardo Saprissa para ver el juego entre morados y manudos.

Alfaro tiene 61 años, es argentino y no ocultó las razones que lo llevaron a asumir las riendas de la Sele.

“Luego de vivir una experiencia como la que me tocó con Ecuador, de jugar una Copa de Mundo, no había trabajado nunca antes en selecciones nacionales. Es un trabajo diferente a lo que es ser entrenador de clubes, donde uno trabaja de otra manera, en otros tiempos”, dijo

Adriana Durán, jefe de prensa de la Fedefutbol, recibió a Gustavo Alfaro. (MAYELA LOPEZ)

“Me gustó mucho el trabajo de seleccioń nacional y cuando uno tiene el privilegio de jugar una Copa del Mundo, es algo que a uno le genera un desafío de quedarse en ese nivel y cuando Claudio me contactó (Vivas, director de Selecciones), me habló del proyecto, de todo lo que tenían por delante , de cuáles eran las ambiciones; cuando uno empieza a ver el plantel que había, el recambio generacional , la proyección que tienen por delante algunos jóvenes, me dio la sensación que era el lugar ideal para seguir intentando lo que queremos hacer, que es estar en una Selección Nacional y en una Copa del Mundo”, añadió.