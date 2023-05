Lo que dice Josué Quesada del Herediano

El periodista deportivo de Tigo Sports expresó este jueves en Noticiero Tigo Sports que hubo un manoseo excesivo del Herediano con Guadalupe y un chineo con Guanacasteca, refiriéndose a la disputa que ambos cuadros tuvieron por el no descenso.

Al final, los guadalupanos son los que están descendidos y Quesada tuvo su postura al respecto, la cual no deja de ser polémica.

Josué Quesada insinuó cosas en el programa. (Josué Quesada)

“No me gustó el manoseo que le hizo Herediano a Guadalupe y, del otro lado, a Guanacasteca lo tenía con buen equipo”, expresó.

“A Guadalupe le quita jugadores y se los lleva para Heredia y no juegan; por supuesto, que si me quitas a Royner Rojas, que es uno de mis mejores jugadores y me suma minutos sub 20, me estás jorobando la vida”, comentó el polémico periodista.

LEA MÁS: (Video) Tiktoker florense le responde a Josué Quesada

“Si yo me estoy yendo al descenso y Jafet llega y me quita a Royner Rojas, mi mejor jugador y el que más minutos sub20 suma y yo como Abasolo (Antonio, el gerente) digo, se lo llevaron... algo hay ahí”.