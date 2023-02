Lo que dijo dirigente de Herediano de los dimes y diretes de los últimos días

El dirigente de Fuerza Herediana Orlando Moreira expresó este miércoles previo al juego entre Herediano y Saprissa que ante los dimes y diretes que se han dado en los últimos días, prefiere mantenerse al margen y que no caerá en el juego.

Orlando Moreira se quitó el tiro. (Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones que encendieron la mecha fueron de Paulo Wanchope, técnico del Cartaginés, el domingo pasado cuando dio una estadística que indica que 8 de 18 rivales que enfrentaron los rojiamarillos terminaron con menos de once hombres por expulsiones.

El entrenador florense, Jafet Soto, le contestó el martes, pero también lanzó una serie de ataques a Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, y a la misma Liga Deportiva Alajuelense, base de la selección sub-17 que fracasó en Guatemala.

Orlando Moreira: “Ni a Saprissa ni a Heredia nos regalaron nada para estar aquí”

Cuando le pidieron una reacción de ese fuego cruzado, Orlando dijo:

“No me interesa hablar de ese tema, con solo que se diga dimes y diretes lo encierra todo. No me interesa entrar en eso. No me interesa lo que diga Chope, no me interesa, me interesa el Herediano. Wanchope es el entrenador de Cartaginés”.